Recogen firmas contra el horario coincidente con el colegio de la Ciudad de los Niños

Un grupo de padres y madres han iniciado a través de la plataforma Change.org un proceso de recogida de firmas dirigido al Ayuntamiento de Córdoba para que el horario de la Ciudad de los Niños no coincida con el escolar.

Según denuncian, y se ha habilitado en la propia página web del Ayuntamiento de Córdoba, el nuevo horario de la Ciudad de los Niños señala que salvo los lunes se abrirá todos los días de 11:00 de la mañana a las 17:00 de la tarde. Los padres denuncian que entre semana es un horario muy similar al escolar, que deja escaso margen para que los pequeños puedan disfrutar de las instalaciones siempre que no sea en fin de semana.

“Córdoba carece lugares públicos o privados a precio asequible de ocio infantil al aire libre”, asegura este grupo de padres y madres. “Después los casi dos años de reformas para unas obras mínimas poner varias casetas y alguna reparación y con la tan esperada llegada de la reapertura, las actividades de agua han funcionado cuatro días. Pero lo peor de todo es que empieza el colegio y el horario que tiene es de 11:00 a 17:00, una zona de ocio infantil que abre en horario escolar no tiene sentido ninguno”, afirman.

“Para algo bueno que tenemos y no podemos usarlo y eso sin hablar del mantenimiento nulo y la escasez de personal”, lamentan, a la vez que reclaman firmas de apoyo.

Vox se une a la protesta

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en Córdoba, Paula Badanelli ha anunciado este martes desde la Ciudad de los Niños en Córdoba que su formación “llevará un ruego al próximo pleno para que este enclave, en el que el Ayuntamiento ha realizado una importante inversión, tenga un horario, entre otras cuestiones que atienda a las demandas de los niños cordobeses y sus familias”.

Badanelli ha explicado en una Ciudad de los niños desierta por la mañana que “cuando desde el Grupo Municipal de Vox decimos que el Gobierno Municipal es el peor propietario y el peor jefe, lo decimos con tristeza pero con conocimiento de causa y como muestra un botón, la Ciudad de los Niños, un espacio enorme en el que el Ayuntamiento ha invertido mucho dinero y que se acaba de arreglar, donde ya vemos ciertas deficiencias y donde como vemos tenemos un espacio enorme mal gestionado”.

La portavoz de Vox ha informado de que “el horario no coincide el de la web con el de entrada en el recinto y además coincide con el horario escolar al cien por cien, un horario que se mantiene todos los días. ¿En alguna cabeza cabe que un espacio gestionado para los niños se gestione de esta manera? De verdad que es tan difícil que haya un horario entre semana que responda a las necesidades de los padres y al horario escolar y que haya un horario más amplio los fines de semana cuando los niños pueden disfrutar de su tiempo y que los padres quieren estar con los niños al aire libre y que estén con sus amigos”.

Paula Badanelli ha mostrado su indignación, “cosas tan básicas como estas para cualquiera que se harían con facilidad y sin embargo este Ayuntamiento parece que no se entera o que no son capaces de gestionar las cosas”. Por último ha insistido en que “en el próximo pleno llevaremos un ruego pidiendo que por favor lo público se gestione como si fuera privado, como si de verdad le doliera. Que se presten servicios adecuados a los ciudadanos y que respondan a sus necesidades, que no se hagan las cosas para cubrir el expediente quedar bien y sacar publicidad grandilocuente de cara a la galería. Hoy acudimos a una Ciudad de los Niños, que como es previsible está desierta, porque si fuera de otra manera los niños estarían faltando al colegio y todo promovido por este equipo de Gobierno. La información con respecto al coste para acceder a las instalaciones es confusa tanto en la web como en la entrada, pone entrada gratuita y por otro lado muestran las tarifas para entrar”.