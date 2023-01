Reciclar aceite de cocina tiene premio en el Ecomercado este sábado

La empresa municipal de saneamiento de Córdoba, Sadeco, ofrecerá un obsequio a quienes entreguen aceite usado de cocina para reciclar este sábado en el Ecomercado, que vuelve a su emplazamiento habitual tras las fechas navideñas.

Sadeco estará presente en el Ecomercado este sábado 14 de enero en el Bulevar de Gran Capitán, con un stand en el que desarrolla distintas acciones para dar a conocer el Paco de Milán y la reduccióon de residuos, según ha difundido en sus redes sociales.

Así, “toda persona que se acerque a nuestro stand con aceite vegetal usado en un recipiente, obtendrá un obsequio”, ha anunciado para fomentar que el aceite de girasol o de oliva usado para cocinar o desechado de latas de conserva pueda reciclarase adecuadamente.

El Ecomercado ofrece cada mes productos locales, recién recolectados y de temporada en los puestos que se montan en el Bulevar y donde el público puede encontrar verduras, hortalizas, vinagres, flores, cerveza, cosmética, artesanía, productos de pastelería y pan, además de café, cacao, especias, quesos y zumos, entre otros.

