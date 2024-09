Así queda el nuevo Gobierno de Córdoba tras la primera remodelación del mandato

Quince meses después de tomar posesión, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, le ha dado una vuelta a su Gobierno. Lo ha hecho marcando el inicio del curso político que se avecina, y lo ha comunicado a los medios en una conferencia de prensa convocada de urgencia y sin admitir preguntas.

El alcalde, de hecho, llegó a la rueda de prensa con el decreto de cambios a punto de caramelo y, sorpresivamente, compareciendo en solitario, sin ninguno de sus concejales llenando el hueco vacío a su espalda. Esta escenificación sorprendía a los medios de comunicación convocados, que tampoco estaban muy acostumbrados a que Bellido evitara el turno de preguntas.

Ese regate a los micrófonos y ese vacío escenificaban, por un lado, que los movimientos notificados este martes han pillado por sorpresa a algunos de los concejales que tienen nuevo destino. El más señalado en los corrillos era Daniel García Ibarrola, uno de los fichajes estrella del alcalde en la pasada campaña electoral, y que deja una de las áreas clave de la economía y la política cordobesa, Turismo, que pasa a manos de Marián Aguilar, una concejala que, tras asumir Cultura durante el pasado mandato, había sido relegada a la Concejalía de Deportes, una de las que menos peso tiene.

La salida de Turismo y la supresión de Fondos Europeos

La salida de García Ibarrola de Turismo, de hecho, ya había llegado a algunos periodistas poco antes de la rueda de prensa y no suponía una gran sorpresa teniendo en cuenta que el primer año de García Ibarrola al frente de Turismo y del Imtur (un organismo que, por cierto, aún no se sabe si se va a liquidar o no), no ha sido un camino de rosas.

Tras la salida del coordinador general del Imtur, que se marchó criticando públicamente al concejal, se sumaron declaraciones y decisiones que, en muchos casos, contravenían la estrategia que verbalizaba el propio alcalde (como cuando García Ibarrola dijo que Córdoba tenía un crecimiento sostenible de pisos turísticos, mientras Bellido hacía campaña por regular el fenómeno e incluso abogaba por impulsar una tasa turística a nivel andaluz como presidente de la FAMP).

Más allá de la decisión de apartar a García Ibarrola de Turismo, los cambios anunciados por Bellido también sirven para marcar otras áreas donde ha habido duras críticas. Es el caso de la Delegación de Fondos Europeos, hasta ahora en manos de Julián Urbano, y que ahora pasará a estar dentro de la Delegación de Presidencia, bajo la coordinación de Miguel Ángel Torrico.

Esta supresión ni siquiera la comentó el alcalde en su comparecencia, aunque sí venía reflejada en el decreto por el que se producía oficialmente la remodelación del Gobierno. También ha sorprendido la salida del abogado Jesús Coca de la Presidencia de la Empresa Municipal de Aguas de Cordoba (Emacsa), aunque se deduce que está relacionada con la asunción de las funciones de Seguridad y Vía Pública, más la Presidencia de Cecosam, sumado al hecho de que está al 80% de dedicación.

En cualquier caso, con los cambios anunciados este martes, el Gobierno Municipal de José María Bellido queda de la siguiente manera:

El nuevo Gobierno

Miguel Ángel Torrico, Licenciado en Derecho, ocupa la Presidencia, que incluye los Gabinetes de Estudios y Documentación Jurídica, el Órgano Especial de Administración de Medios de Comunicación, el Órgano Colegiado de Coordinación de Barriadas Periurbanas, y Fondos Europeos. También está al frente de Urbanismo y Ordenación del Territorio, preside la Gerencia Municipal de Urbanismo y la empresa municipal Viviendas de Córdoba (VIMCORSA), además de ser Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular y del Gobierno Municipal.

Blanca Torrent, empresaria, dirige las áreas de Hacienda, Economía, Empleo y Agricultura, y preside el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (IMDEEC).

Julián Urbano, abogado especialista en Derecho de Familia, está a cargo de las Relaciones Institucionales, Mercados y Comercio, preside Mercacórdoba y gestiona las áreas de Fiestas y Tradiciones

Marián Aguilar, diplomada en Audición y Lenguaje, gestiona Turismo, preside el Instituto Municipal de Turismo (IMTUR), y también se encarga de Igualdad y Deportes, presidiendo el Instituto Municipal de Deportes (IMDECO).

Jesús Coca, abogado, está al frente de Seguridad y Vía Pública, Contratación, y preside la Empresa Municipal Cementerios y Servicios Funerarios Municipales de Córdoba Sociedad Anónima (CECOSAM).

Cintia Bustos, graduada en Derecho, es responsable de Recursos Humanos y Salud Laboral, Gestión, Salud y Consumo, así como de Juventud.

Bernardo Jordano, abogado, gestiona Inclusión y Accesibilidad, Movilidad, y preside la Empresa Municipal de Autobuses de Córdoba (AUCORSA).

Isabel Albás, con estudios en Mercadotecnia y concejal por Ciudadanos en el mandato anterior, lidera las áreas de Cultura y Patrimonio Histórico, preside el Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) y la Empresa Municipal Saneamientos de Córdoba (SADECO).

Eva Contador, empresaria, está al cargo de Servicios Sociales, Mayores, y preside el Órgano de Coordinación de Barriadas Periurbanas.

Lourdes Morales, ingeniera y responsable de proyectos en Thales, dirige la Modernización Digital y el Casco Histórico.

Daniel García-Ibarrola, Licenciado en ADE y directivo de El Corte Inglés, se encarga de Sostenibilidad y Medioambiente, preside la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (EMACSA) y el Real Jardín Botánico (IMGEMA), y ocupa la Vicepresidencia de la Empresa Municipal Saneamientos de Córdoba (SADECO).

Miguel Ruiz Madruga, Técnico de Emergencias Sanitarias y ex alcalde de Encinarejo durante 12 años, gestiona Infraestructuras y Participación Ciudadana.

Narcisa Ruiz, periodista y ex asesora municipal, es responsable de Educación e Infancia, y Cooperación y Solidaridad.