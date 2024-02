Dimite el coordinador general de Turismo de Córdoba acusando de “fragilidad e inseguridad” al concejal delegado

Nueva salida del organigrama de altos cargos del Ayuntamiento de Córdoba. En esta ocasión, se trata de una dimisión: la del coordinador general de Turismo, Rafael Clavero Muñoz, que ha presentado su dimisión acusado de “fragilidad e inseguridad” al concejal delegado de área, Daniel García Ibarrola.

En una carta dirigida al alcalde, José María Bellido, a la que ha tenido acceso este periódico, Clavero señala su “enorme tristeza y profundo desánimo” por tener que comunicar su renuncia y cese definitivo en el cargo de Coordinador General de Turismo, cargo para el que fue nombrado en julio 2023.

No obstante, defiende que su renuncia viene “determinada” por la “imposición unilateral y directa” del concejal de Turismo y presidente del Imtur, García Ibarrola, cuya gestión, a su juicio, “denota fragilidad, inseguridad e indecisión”

“Se torna difícil de comprender los motivos que han llevado al delegado a adoptar esta decisión, sin duda trascendente y de graves consecuencias para mi persona, toda vez que, cualquiera de los motivos que se me han argumentado (cambio estructural en la organización del IMTUR, renovación de cargos directivos de distinta naturaleza, minoración de gastos de personal, refundición de tareas en una sola persona, etc), no gozan de credibilidad alguna para mí, habiendo originado una situación de absoluta pérdida de confianza hacia la persona en la que la tenía depositada”, argumenta el coordinador, que reconoce que se ha “quebrado el principio de confianza necesario, recíproco y básico que debe presidir el desarrollo de un puesto de trabajo”.

Además, añade que “está política de continuos y sucesivos cambios en los puestos directivos del Área de Turismo, no es la más adecuada para generar credibilidad en la ciudadanía respecto al buen funcionamiento de una firme y adecuada política municipal y aún menos respecto del resto de los órganos y servicios municipales, pues ello, denota fragilidad, inseguridad e indecisión a la hora de gestionar debidamente el funcionamiento de una delegación, propiciando falta de entendimiento en el personal directamente implicado en el trabajo a desarrollar”.

“Me siento orgulloso de haber podido desarrollar durante este corto pero intenso periodo de tiempo el trabajo que se me encomendó, sin duda con mis fallos y mis aciertos y al que me he entregado plenamente desde el primer día participando activamente de la política municipal de mi ciudad. Siento que no haya podido tener el tiempo suficiente como para culminar todos los proyectos en los que he tenido ocasión de participar y los futuros aún por comenzar o en desarrollo”, añade.

La carta termina con su “agradecimiento sin fisuras a todo el equipo de extraordinarios compañeros de trabajo, tanto de la Delegación de Turismo como del IMTUR” y “a todos los empleados municipales con los que he trabajado y he tenido el placer de conocer”.

Este periódico ha intentado obtener un comentario al respecto por parte del concejal de Turismo del Ayuntamiento sin éxito hasta el momento.

Hacemos dice que la dimisión evidencia la “crisis y el caos” en la gestión turística municipal

Por su parte, el grupo municipal Hacemos Córdoba se ha hecho eco de la renuncia del coordinador general de Turismo, que a su juicio pone de manifiesto la “crisis y la deriva” que atraviesa la gestión turística en Córdoba.

Desde Hacemos Córdoba afirman que se ha estado alertando sobre la “falta de dirección y el declive evidente” en el ámbito turístico, lo que ha resultado en la pérdida de eventos emblemáticos como Kalendas, festival que resaltaba el legado romano de la ciudad, el Otoño del Caballo, que posicionaba a Córdoba como referente nacional en el sector ecuestre, o el Festival de las Callejas.

En este ámbito, apuntan que “la ausencia de una presencia destacada en eventos clave como Fitur y la falta del espectáculo nocturno en el Alcázar durante meses son indicativos de una crisis más amplia”. “Esta renuncia pone de manifiesto la reticencia del personal técnico a colaborar con el gobierno municipal, reflejando una tendencia preocupante donde cada mes un gerente o coordinador abandona sus funciones en el Ayuntamiento o sus organismos autónomos y empresas públicas”, afirman.

Por ello, Hacemos Córdoba exige al alcalde que tome medidas “urgentes” para restaurar el orden en su equipo de gobierno y para implementar una “política turística efectiva que fomente el desarrollo económico y la creación de empleo en la ciudad”.