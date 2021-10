El PSOE denuncia que el gobierno municipal "da la espalda a comerciantes y autónomos"

La portavoz del PSOE, Isabel Ambrosio, ha declarado este jueves para denunciar la gestión del ayuntamiento, que "hace gala de dar la espalda a la mayoría de cordobeses y cordobesas". Desde el partido ha destacado la falta de nivel en la gestión, a pesar de que "estamos acostumbrados a que las tareas por parte del gobierno municipal cotidianas no llegan en tiempo". Ambrosio ha explicado que "una vez más vamos apurados" con las ordenanzas fiscales, que "junto con los presupuestos ordena tasas, impuestos e ingresos para desarrollar un presupuesto", ya que han esperado para finales de este mes para presentar el documento. Además, ha denunciado que en estas ordenanzas el consistorio "da la espalda a comerciantes y autónomos".

En cuanto al contenido de las ordenanzas, ha señalado que el equipo de gobierno actúa "bajo la ley del mínimo esfuerzo" con poca innovación, nada de ayudas complementarias para la reactivación de la economía que "se han quedado exclusivamente en el titular de la bajada de impuestos solo para algunos", lo que le permite tener el apoyo de la extrema derecha y "una bajada de impuestos dirigida a un sector económico y social de la ciudad que no es quien más lo necesita". En este sentido, ha manifestado que no ha habido ninguna conversación con el Gobierno sobre ordenanzas. De lo que conocen sobre estas ha asegurado que "el grupo municipal socialista no puede estar de acuerdo" con la bajada de impuestos que le llegan a "quienes menos lo necesitan".

Desde el PSOE creen que la progresividad fiscal es necesario y que puede ser un buen elemento de reactivación económica la bajada de impuestos "a quien más tiene para que le llegue mas a quien más lo necesita". Por otro lado, ha expresado que en las ordenanzas "dan la espalda a la gran mayoría, comerciantes y autónomos", faltando el apoyo a las ayudas del Bono 10. Una situación que ha expresado se está produciendo "cuando mejor están las arcas más". De cara a las familias más desfavorecidas están "incumpliendo así los acuerdos con el grupo socialista" quitando el dinero "previsto para el incremento de las ayudas de urgencia y al alquiler y llevárselo a otras propuestas" incumpliendo el acuerdo que contaba "con la firma del alcalde".

El Gobierno cuenta con más de 180 millones de euros, "más dinero que nunca pero no son capaces de usarlos y ponerlos en marcha". Estamos adelgazando el servicio público que está obligado a llevar adelante el ayuntamiento de Córdoba. Dos años así, "no es la excusa de la pandemia, siguen pasando los meses y las cosas no cambian". Seguirán denunciando "y zarandeando" al Partido Popular para "que haga las cosas como debe y se recaude lo que se tenga que recaudar y se rebajen los impuestos en lo más efectivo y rentable para la ciudad". "Un ayuntamiento cada vez más debilitado en sus servicios".

Recurso ante el TSJA

Asimismo, ha expuesto que este jueves se ha convocado una junta del gobierno local extraordinaria, "apurando una vez más el mes de octubre". Pero lo que más le preocupa al partido socialista es que "a este gobierno le gusta hacer las cosas de maneras rápidas" por lo que denuncia la falta del informe del consejo económico y social de la ciudad que forma parte del expediente y que, les consta, "no va a estar hasta la semana que viene y no tiene sentido que se lleve a esta junta".

Ambrosio ha señalado que el delegado de hacienda tiene la intención de convocar una comisión de hacienda extraordinaria para el lunes con el objetivo de llevar el documento de ordenanzas sin el informe del consejo social con prisas e improvisación e "intentar colarlo en el orden del día del próximo pleno del jueves". Además, ha advertido que el partido está personado en el TSJA "denunciando la falta de criterio y rigor a la hora de la publicación de las ordenanzas del 2020 por saltarse trámites fundamentales". Por lo que "si hay que llegar de nuevo a hacer un recurso este grupo municipal está perfectamente preparado".

Valoración de los Presupuestos Generales del Estado

Ante la pregunta de los medios por los PGE, la socialista ha afirmado que "el presupuesto del gobierno de España cumple con esta ciudad" ya que en su propuesta habla de inversiones "que se han ido trabajando a lo largo de los últimos años y que todas tienen una partida presupuestaria" para su continuar con ellas o financiarlas. Entre ellas se encuentran, según ha ejemplificado, se encuentran el los proyectos de la nueva comisaría de policía nacional, la oficina de denuncias, la variante oeste, la biblioteca, el museo arqueológico y el aeropuerto.

"El pasado más inmediato y el presente" están recogidos en este borrador del presupuesto para la provincia, pero Ambrosio ha destacado como "un asunto de presente y futuro" la base logística. Un proyecto que viene a cargo del fondo europeo y que "es el elemento más innovador y transformador y la apuesta política más importante" que ha hecho el Gobierno en la ciudad. Por esto, ha finalizado expresando su conformidad con el presupuesto que "cumple con Córdoba".