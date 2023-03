El PSOE denuncia la “desocupación” de casi 400 enterramientos sin aprobarlo el consejo de Cecosam

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba y exgerente de la empresa municipal de cementerios, José Antonio Romero, ha denunciado que esta haya anunciado la “desocupación” de casi 400 enterramientos del Panteón Capilla en el cementerio de La Salud sin que lo haya aprobado el consejo de administración de Cecosam.

La empresa municipal ha dado un plazo de 15 días a los familiares de 391 difuntos para que se pongan al día en el pago que les corresponde. El objetivo de Cecosam pasa por regularizar la situación y aprovechar estos espacios para nuevos enterramientos, en una de las zonas más importantes de este histórico camposanto cordobés.

Fue el 31 de enero pasado cuando en el orden del día del consejo de administración extraordinaria celebrado por Cecosam figuraba como punto el “Informe y propuesta de aprobación si procede de exhumación de oficio y cremación de restos depositados en el Panteón capilla en el cementerio de La Salud”. No obstante, en el acta de dicho consejo, se puede ver que este punto no se votó por los consejeros. “Este asunto es retirado por la presidenta del orden del día para dar cumplimiento al art. 38 del Reglamento del Cementerio, por razones de seguridad jurídica, en cuanto a la correcta acreditación en el expediente de la audiencia a los interesados. Próximamente se volverá a tener en consideración”.

Sin embargo, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, Cecosam ha difundido el inicio del proceso para la “desocupación” de los 391 enterramientos en el cementerio de La Salud.

Además, Romero apunta que, si se lleva a cabo la exhumación y cremación de los restos de estos enterramientos “se está sentando un precedente” y “se tendría que hacer con muchos otros” de este antiguo cementerio.

En el Panteón Capilla hay restos que provienen de un módulo de nichos, que era de propiedad, sin caducidad, si bien “la ley establece que el espacio público solo podrá estar en manos privadas 99 años”. A juicio de Romero, “si exhumas estos restos y los incineras, debería hacerse con todos los nichos que se encuentran en las mismas condiciones”, muchos en un cementerio tan antiguo como el de La Salud.

Por tanto, el PSOE apunta a la seguridad jurídica que puede tener esta decisión de Cecosam. De hecho, en el acta del consejo de administración, se señala precisamente la retirada de este punto del orden del día “por razones de seguridad jurídica, en cuanto a la correcta acreditación en el expediente de la audiencia a los interesados”.

Si se lleva a cabo esta desocupación, “se está creando un precedente y puede haber familias que lo denuncien”, advierte.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!