El PSOE carga contra Bellido: “Quiere hacer creer a los cordobeses que hace algo, pero no hace nada”

El portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, José Antonio Romero, ha catalogado como “nefasta” la gestión del presupuesto durante el mandato de José María Bellido, alcalde de Córdoba y denuncia que se anuncien los presupuestos para 2023 a poco más de un mes de las elecciones municipales sin la aprobación y tramitación necesaria. “El presupuesto es algo serio. Es la herramienta fundamental Y se han burlado continuamente de ella durante los cuatro años del Partido Popular”, ha afirmado Romero.

El portavoz también ha querido señalar que la ciudad de Córdoba se merece “un presupuesto bien gestionado”. El año pasado el Ayuntamiento solo gastó el 56 % del presupuesto total, según ha agregado. Romero también ha hecho hincapié en otras cuestiones negativas que atañan a la ciudad de Córdoba y al Partido Popular.

“Las calles de Córdoba están sucias, son de las más sucias de España. El Ayuntamiento necesita trabajadores y no se contratan, hay gente con una oposición sacada que se encuentra en la calle. Por no hablar del dinero que se le debe desde el año pasado a asociaciones y colectivos”, ha reivindicado Romero, refiriéndose a la respuesta del PP frente a estas cuestiones como “pretexto para seguir engrosando la cuenta bancaria”.

Respecto a la los “problemas” del PP en relación con las asociaciones y colectivos, Romero ha resaltado que no existe un convenio nominativo para las asociaciones con las que ha colaborado, por lo que multitud de proveedores, servicios sociales o servicios de salud, entre otros, están aún sin cobrar. Tampoco lo han hecho los colectivos encargados de la organización de verbenas durante el año 2022, a los cuales se les debe todavía un total de 20.000 euros. “El partido dice que no hay presupuesto. Que no nos cuenten historias”, ha dicho el portavoz.

“La sociedad cordobesa está totalmente abandonada. Los trabajadores están esperando en su casa para poder tener un empleo que se han ganado con unas oposiciones. Esta es la ciudad que ha pintado el señor Bellido en el mapa de España.”, ha concluido Romero.