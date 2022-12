Una pérdida de potencia obligó a suspender este martes tres pases del espectáculo navideño de Cruz Conde

Quienes acudieran este martes entre las 19:00 y las 20:00 a la calle Cruz Conde para disfrutar del espectáculo de luz y sonido se encontraron con la misma estampa: show suspendido.

Según fuentes municipales, todo se debió a una pérdida de potencia, lo que llevó a la empresa Iluminaciones Ximénez a hacer un reajuste. Los pases que se vieron afectados fueron los de las 19:00, 19:30 y 20:00.

Cabe recordar que, en total, hay cinco pases, que comienzan a las 18:30 y finalizan a las 20:30, por lo que este martes solo pudieron llevarse a cabo el primero y el último.

El pasado viernes, coincidiendo con la inauguración del alumbrado y minutos antes del segundo pase, se produjo un apagón en gran parte de la ciudad de Córdoba, lo que impidió el funcionamiento del espectáculo en mitad de su show.

