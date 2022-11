Objetivo 2027: los plazos de la Base Logística se aprietan y Defensa espera licitar las obras en febrero

“El calendario progresa de manera imparable”, ha afirmado este jueves en Bilbao el teniente general del Ejército de Tierra Fernando García y García de las Hijas durante la presentación del proyecto de construcción de la Base Logística ante los empresarios vizcaínos. Los militares han concretado y actualizado el calendario de las obras previstas con un objetivo, que el centro operativo abra las puertas en el año 2027 y que esté en funcionamiento pleno en el año 2035.

“Sabemos que es complejo, pero nos supera la ilusión”, dijo. Los plazos los concretó el teniente coronel José Antonio Reyes Marzo, uno de los responsables de la oficina encargada de ejecutar el proyecto. Aunque en verano, en Madrid, se anunció que en noviembre se licitarían las primeras obras, el teniente coronel concretó que no será hasta febrero de 2023 cuando se pueda iniciar el proceso administrativo. El escollo está en que aún no se ha firmado el protocolo final que garantice la financiación de la obra (falta la signatura de la Junta de Andalucía, algo para lo que “solo se está buscando una fecha en la agenda”) y la disponibilidad de los terrenos, pendiente también de los últimos flecos por parte de la junta de compensación de La Rinconada y de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba.

Aún así, los militares son optimistas y mantienen febrero como el plazo definitivo para poder iniciar de manera simultánea las primeras licitaciones. Son tres contratos: el cerramiento de la parcela, la urbanización y la redacción del proyecto de obras. “Vamos a un ritmo endiablado”, dijo el teniente general García de las Hijas.

De esta manera, el teniente coronel aseguró que el proyecto del cerramiento perimetral ya está redactado y solo pendiente de la disposición financiera y de los terrenos. Así, se ha fijado una inversión concreta de 4,2 millones de euros y un plazo de obra de 19 meses. Si se licita la obra en febrero y se cumplen los plazos administrativos, las obras comenzarán en noviembre del año 2023 para concluir en junio del 2025. De forma paralela se desarrollará la urbanización de la parcela, con un coste de 23,4 millones de euros y un plazo de obras de 19 meses también. En total, esta primera fase tendrá un coste de 28 millones de euros.

“De forma separada sacaremos a concurso los estudios de arquitectura por 4,8 millones de euros: la redacción del proyecto general”, anunció el teniente coronel. En total, se prevé un plazo de 15 meses. Este proyecto se licitará en febrero del próximo año, por lo que se prevé que la entrega se realice en 2024. De la misma manera se prevé iniciar la obra en 2025 y que, por tanto, “en 2027 la base abrirá sus puertas”. De forma progresiva se irá llenando de edificios e industrias, para que en 2035 funcione a pleno rendimiento.

El presupuesto para construir la base es de 350 millones de euros. De ese grueso, 273 millones irá a las infraestructuras y el resto a tecnología. De ese dinero, el Ayuntamiento de Córdoba pondrá 25 millones, 100 serán financiados por la Junta de Andalucía y 150 por el Ministerio de Defensa.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!