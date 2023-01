La nueva candidata de Vox cargó contra la elección de Córdoba como sede de la Base Logística

La nueva candidata de Vox al Ayuntamiento, Yolanda Almagro, criticó la decisión del Gobierno de España de designar a Córdoba como sede de la Base Logística del Ejército de Tierra. Hace dos años, cuando el Ministerio de Defensa comunicó la controvertida decisión, la ahora candidata cordobesa se posicionó a favor de Jaén en varias publicaciones en sus redes sociales.

Almagro, que en 2015 ya fue candidata de Vox por Córdoba, donde ha desarrollado su vida profesional, es jienense, de manera que su reacción inicial fue la de apoyar las demandas que surgieron en la provincia vecina, que vio como un agravio la elección de Córdoba para un proyecto para el que allí también se habían postulado.

En este sentido, la hoy candidata de Vox se refirió a la designación de Córdoba de la siguiente manera: “Las adjudicaciones caprichosas y a dedo se acabarían si se aplicara una Ley de Concurso Público transparente donde se reflejen cuándo se presentan los proyectos, cómo de trabajados están, y constando quiénes se reúnen y dan okey en las diversas rondas ante CCAA y Ministerios. La prensa debe exigir con qué criterios se adjudican obras y se hacen concesiones”.

Así, en aquellos primeros días tras la elección de Córdoba, Almagro llegó incluso a compartir en sus redes un artículo de opinión del secretario general del PSOE de Jaén, Paco Reyes, además de lanzar como idea el nacimiento “de un Jaén Existe” (una plataforma de corte regionalista al estilo de Teruel Existe) en otro de sus posts.

“Como jiennense (Sic) diré que para que Jaén exista tiene que levantarse, dejarse de voto apesebrado, y aupar a políticos que defiendan su tierra y den la batalla. A lo mejor hay que condensar a todos los partidos en un Jaén existe para que sea decisivo en el voto de algunas propuestas centrales, y se pidan cosas a cambio, como bien nos han enseñado vascos, catalanes, coalición Canaria (Sic), y no deberse a obediencias de partido sino a su tierra”, escribió el 8 de febrero de 2021 en la red social Facebook.

Días después, el 15 de febrero, la candidata de Vox seguía mostrando su enfado ante las noticias que había en Córdoba en torno a la base logística. “¡Qué fuerte me parece todo!”, exclamaba Almagro después de que se anunciaran la creación de dos comisiones en Córdoba sobre el proyecto.

Esta postura contraria a la decisión del Ministerio de Defensa y favorable a la creación de un partido de corte provincialista no parece haber influido en la elección de Yolanda Almagro como candidata a la Alcaldía de Córdoba, donde, en caso de una hipotética victoria, sería la encargada de pilotar el proyecto de la Base Logística a nivel municipal, a pesar de haber dejado claras sus dudas sobre la elección de la ciudad.

