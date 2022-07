Nace en Pedroche la primera asociación de personas LGTBI de la comarca

Después del mes del orgullo Lgtbi, los vecinos de Pedroche se encuentran organizando una futura asociación que defienda los derechos de las personas pertenecientes al colectivo. Una organización que será la primera de la comarca. Y en esta decisión ha tenido mucho que ver la fiesta celebrada el pasado 1 de julio en el polideportivo del municipio. Una propuesta “arriesgada” para uno de los municipios más pequeños de la provincia. Así la ha calificado Juan María Casado de La Nave, empresa promotora del evento.

Pedroche, al norte de la provincia cordobesa cuenta con 1.491 habitantes, según los datos del INE del 1 de enero de 2021. Un municipio con el que la idea de llevar una drag queen no sería la mejor para muchos, pero que, sin embargo, terminó siendo la mejor. “Se los llevó de calle y hubo un ambiente muy familiar de todas las edades”, detalla Juan.

Tal fue la acogida que la celebración tuvo entre los habitantes del municipio que los mismos han decidido poner en marcha una asociación lgtbi. Una idea a la que según detalla la concejala de Juventud en el Ayuntamiento de Pedroche, Mari Ángeles Tirado, llevaban dándole vueltas desde años atrás y es que, asegura, siempre han tenido un compromiso con el colectivo.

Tirado recuerda cuando en uno de los primeros actos un joven contó su experiencia en la plaza del pueblo, “intervención de extraordinaria valentía”. Esta sirvió para que en 2020 se sumaran más jóvenes. Actos con los que han comprobado la “necesidad de ofrecer referentes a los más jóvenes”. Y es que en un entorno rural aunque sean pueblos comprometidos “resulta complicado ser como realmente eres”.

Como consecuencia de los diferentes actos diferentes vecinos se acercaban a dar las gracias por la labor, según detalla la concejala. Por ello, en esta ocasión, tras ver la buena acogida que ha tenido la fiesta entre sus vecinos no han querido alargar más la creación de una asociación que tiene como objetivo dirigirse a la comarca de Los Pedroches.

“Este año dijimos este es el momento de plantear la necesidad que habíamos visto todos estos años”, afirma. Un paso en el que también ha tenido mucho que ver Juan, quien dio “el impulso” para ir adelante con la celebración del 1 de julio. Una idea “atrevida” que no sabía por cuánta gente iba a ser apoyada pero que finalmente lo fue por más de las que preveían. Sobre todo con la drag queen La Culata, que tuvo muy buena acogida - y que estuvo acompañada por Dj José Calero y LaLolita-.

A raíz de todo esto la gente se está sumando a la creación de la asociación que actualmente cuenta con 20 personas que serían socios fundadores. Sin embargo, aclara Tirado, “hemos creado un grupo de Whatsapp para incorporar a la gente que quiere participar” y esperan aumentar el número de socios inicial para legalizar la asociación. Para poder más información podrán ponerse en contacto a través de la cuenta de Instagram lgtbiqlopedroches. Un paso gigante en un municipio en el que su orgullo supera al número de habitantes.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!