La mitad de los cordobeses vive en viviendas de menos de 85 metros cuadrados

La mitad de los cordobeses que reside en Córdoba capital vive en viviendas de menos de 85 metros cuadrados, según el último estudio del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que ha publicado la Clasificación del Grado de Urbanización del territorio andaluz a 1 de enero del año 2021.

En la capital hay un total de 134.103 viviendas (la mitad construidas entre las décadas de los años 60 y 70 del siglo XX). El 48,6% de ellas tiene menos de 85 metros cuadrados de superficie, según los datos difundidos en este estudio. La vivienda tipo en Córdoba tiene entre 76 y 85 metros cuadrados y supone el 17,4% de todo el parque inmobiliario de la capital.

El 41,6% de toda la población de la provincia de Córdoba reside en el centro urbano de la capital, según este informe. El 43,2% vive en las conocidas como agrupaciones urbanas (lugares de menos de 50.000 habitantes) y el 15,2% en los conocidos como diseminados rurales (pueblos pequeños o simplemente viviendas en el campo).

En el centro urbano hay 134.000 viviendas, en su mayoría muy antiguas (la mitad tienen entre 50 y 60 años) y muy pequeñas. El 13% de las viviendas cordobesas tienen entre 66 y 75 metros cuadrados. Además, el 12,4% tienen entre 56 y 65 metros cuadrados. Además, hay un 6% de cordobeses que viven en menos de 55 metros cuadrados.

Por el contrario, hay un 2% de cordobeses que viven en espacios con más de 136 metros cuadrados, la mayor parte de ellos localizados en la zona norte de Córdoba capital, según el estudio.

El 44,3% de la población andaluza reside en centros urbanos, núcleos donde el 50% de las viviendas tienen una superficie construida inferior a 88 metros cuadrados, según el último estudio del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que ha publicado la Clasificación del Grado de Urbanización del territorio andaluz a 1 de enero del año 2021.

Esta clasificación trata de caracterizar la intensidad del asentamiento de la población en la Andalucía habitada, según ha trasladado el IECA en un comunicado.

A partir de la densidad de población, se definen distintas categorías de áreas basándose en criterios de contigüidad geográfica, densidad y umbrales de población, medidas en malla estadística de celdas o cuadrículas de 250 metros x 250 metros, siguiendo los estándares europeos para la armonización de mallas estadísticas e integrada en la malla estadística de 1 kilómetro x 1 kilómetros establecida por Eurostat1.

Aplicando este procedimiento en Andalucía, de las 57.628 celdas de 250 m x 250 m habitadas, el 10,4% corresponde a centros urbanos, el 22,8% a agrupaciones urbanas y el resto (66,8%) a celdas habitadas de malla rural.

Considerando el volumen de población que habita en estas áreas encontramos que el 44,3% de la población andaluza reside en celdas clasificadas como centros urbanos, el 38,0% en celdas del tipo agrupaciones urbanas y el 17,7% en celdas rurales.

La clasificación del nivel 2 en el grado de urbanización permite obtener información más detallada sobre el asentamiento de la población.

Del 38,0% de residentes en agrupaciones urbanas el 73,4% lo hace en agrupaciones urbanas densas, es decir, casi tres de cada cuatro personas residentes en agrupaciones urbanas viven en entornos con alta densidad de población pero que en su conjunto no alcanzan el umbral de los 50.000 habitantes necesario para ser considerados centros urbanos.

A partir de la malla europea, se han definido tres niveles primarios de densidad: centros urbanos, agrupaciones urbanas y celdas de malla rurales.

El IECA, siguiendo los últimos trabajos publicados por Eurostat2, ha ampliado las categorías a siete (nivel 2), lo que ha permitido profundizar en algunos ámbitos en los que la clasificación inicial creaba grupos bastante heterogéneos. Esto ocurría especialmente en las agrupaciones urbanas y en las celdas en malla rural.

Así, la identificación de las nuevas categorías parte de la clasificación inicial incorporando nuevos criterios de contigüidad, densidad y umbrales de población.

De esta forma, partiendo de la clasificación de agrupaciones urbanas se identifican tres subclasificaciones: agrupaciones urbanas densas, agrupaciones urbanas de densidad intermedia y celdas suburbanas o periurbanas; y análogamente, dentro del conjunto de celdas en malla rural, se diferencian las agrupaciones rurales, celdas en malla rural de densidad baja y celdas en malla rural de densidad muy baja.

