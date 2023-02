Mapa de los lugares del Casco Histórico donde se podrán instalar placas solares

El consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba tiene previsto aprobar este miércoles 15 de febrero los trámites para iniciar la modificación del Plan de Especial Protección del Casco Histórico (PEPCH) para que se puedan instalar placas u otro tipo de soluciones fotovoltaicas en el Casco Histórico.

Según adelantó el pasado martes el presidente de Urbanismo, Salvador Fuentes, la mera aprobación del trámite este miércoles ya permitirá que los vecinos de buena parte del Casco Histórico de Córdoba puedan instalar placas solares con declaración responsable y un proyecto que, evidentemente, requerirá la aprobación de urbanismo.

En el mapa que encabeza esta información, los vecinos que pueden hacerlo son los que vivan en las zonas en las zonas no sombreadas de ningún color. Estas corresponden a lo que, en el proyecto llaman Zona Gris, la más extensa y que hasta ahora, en el PEPCH se llamaba Zona Renovada y Zona con Protección Tipológica. Esta zona se corresponde, en realidad, a viviendas sin especial protección, en las que se podrán instalar captadores fotovoltaicos presentando un proyecto y una declaración responsable, sin necesidad de recurrir a la Junta de Andalucía (que vela por el estado de la zona patrimonial).

El resto de zonas sombreadas en el mapa corresponden a los otros dos supuestos contemplados por Urbanismo para la modificación del PEPCH, y que complican algo más la tramitación de los permisos. Son las siguientes:

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!