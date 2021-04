IU y Podemos votarán 'no' al presupuesto del Ayuntamiento al "no orillar a la ultraderecha"

Los grupos municipales de Izquierda Unida (IU) y Podemos en el Ayuntamiento de Córdoba votarán 'no' al presupuesto de 2021 que el Pleno debatirá este jueves y que, previsiblemente, se aprobará con los votos de los socios del gobierno local -PP y Ciudadanos-, y la abstención anunciada ya por el PSOE. Las dos formaciones de izquierda han esgrimido que en la negociación abierta con el gobierno municipal para llegar a un acuerdo sobre el presupuesto, no se han admitido sus peticiones, entre ellas las de "orillar a la ultraderecha", en alusión a Vox, grupo con el que "el alcalde (José María Bellido) dijo que negociaría hasta el último momento".

Los concejales de IU, Amparo Pernichi, y de Podemos, Juan Alcántara, han sido los encargados de anunciar la decisión que ambas formaciones han tomado en asamblea con las direcciones y las bases de sus partidos, a quienes habían hecho partícipes de la negociación entablada con el gobierno municipal sobre los presupuestos y que decidirían, en última instancia, el voto de ambas en el Pleno.

IU y Podemos han desgranado el proceso de negociación y las líneas rojas que ponían para contar con su abstención o apoyo al presupuesto del Ayuntamiento para 2021, que pasaban por "que se orillara a la ultraderecha, que se abriera una mesa de negociación para priorizar la ejecución del presupuesto, que se ejecutara el 100% de la tasa de reposición (...) A todo eso se nos dice que sí en principio, pero luego es que no, porque Bellido dice que hasta el último momento va a seguir negociando con Vox y no se le orilla", ha argumentado Pernichi.

"Junto a nuestras organizaciones hemos decidido que no tenemos suficientes mimbres ni seguridad para confiar una vez más en este equipo de gobierno. Ya lo hicimos en el acuerdo de remanentes y con partidas presupuestarias que no han cumplido ni en mínimos. Ni siquiera vamos a abstenernos. Nos parece imposible votar algo que ofrezca la mínima confianza en este equipo de gobierno", han señalado. "No tenemos más salida, no podemos volver a confiar y firmar un cheque en blanco para que este presupuesto sea una vez más un engaño a toda la ciudadanía".

"Chantaje" con la base logística

Pernichi ha hecho referencia también a que el presupuesto incluya inversión para el proyecto de base logística del Ejército de Tierra en Córdoba y ha dicho que el equipo de gobierno municipal "nos llama y nos chantajea de alguna manera con el proyecto más importante que es la base logística, que además viene del Gobierno central. Y se demuestra que para eso no hacen falta presupuestos nuevos, sino que con una modificación presupuestaria hubiera sido suficiente".

"No vamos a vendernos ante ningún chantaje. Estos presupuestos no son un referéndum de apoyo a la base logística", ha esgrimido Alcántara sobre la opinión de las dos fuerzas de izquierda en este asunto.

En ese mismo sentido, ha señalado que la decisión de IU y Podemos es "clara y contundente. No vamos a entrar en el pacto de centro derecha de Bellido.No son nuestros presupuestos ni recogen los cambios necesarios (...) No son suficientes".

Sobre la abstención del PSOE: "Alguien de izquierdas no puede posicionarse más que en contra"

IU y Podemos han hecho referencia al acuerdo al que PP y Cs han llegado con el PSOE para que los socialistas se abstengan y así dar luz verde a la aprobación de los presupuestos del Ayuntamiento para 2021 en el Pleno de este jueves. Pernichi ha dicho que la negociación del gobierno municipal con el PSOE "poco tiene que ver con nosotras, no nos necesitan ya" y ha argumentado que "no nos parece que alguien de izquierdas, en esta situación, pueda posicionarse de otra manera que no sea en contra" del presupuesto.

La concejala de IU ha reiterado que "los presupuestos son del gobierno, pero no nos parecen suficientes las garantías para ni siquiera abstenernos", ha dicho, en referencia a esa posición que sí adoptará el PSOE.

IU y Podemos han señalado que el proyecto de presupuesto presentado por el gobierno municipal para 2021 "falla en el fondo y en las formas" y han criticado tanto el retraso en su presentación y aprobación como en la negociación seguida para ello. "Debería haber sido aprobado a 31 de diciembre si con este presupuesto queremos solucionar la vida de la gente".