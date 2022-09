IU, sobre las ordenanzas fiscales: “El proyecto del PP sigue siendo enriquecer a los bancos y a los terratenientes”

El grupo municipal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Córdoba ha criticado este viernes el proyecto de ordenanzas fiscales del gobierno local: “Estas ordenanzas fiscales significan menos ingresos y menos políticas públicas. El proyecto de ciudad del PP sigue siendo enriquecer a los bancos y a los terratenientes”, ha afirmado la concejala de IU Alba Doblas.

Sobre ello, ha expuesto que “en estos momentos es irresponsable hablar de volver a 'bajar' impuestos, entre comillas. Hay una inmensa mayoría a la que nunca se le han bajado los impuestos. Una familia media, normal, trabajadora paga el mismo IBI desde 2017 hasta ahora. ¿A quién se le está bajando los impuestos en esta ciudad?”, ha cuestionado.

Doblas ha querido “dejar claro que el dinero no sobra en este Ayuntamiento, sino que este gobierno por falta de gestión e inútil no lo usa, no lo ejecuta. Pero el dinero no sobra, está presupuestado para obras y servicios que hacen muchísima falta”. Asimismo, ha dicho, “se han pedido importantísimos créditos, que se ha duplicado y triplicado el dinero pedido con intereses para luego no ejecutarlo y usarlo. Y hace falta ese dinero para contratar personal, para obras de distintas áreas, para los servicios públicos que solo se pueden llevar a cabo con ingresos del propio Ayuntamiento... Por eso es importante que las ordenanzas fiscales se ajusten a las necesidades del servicio público”.

Con todo, para IU, “si sumanos que el crédito no se gasta en las obras donde se tiene que gastar y que no se recuada lo suficiente para que el Ayuntamiento funcione, es que nos están llevando a la ruina por inútiles y por falta de gestión”, ha criticado.

A juicio de Doblas, “con estas ordenanzas fiscales se consagra la injusticia. Las tasas e impuestos pueden ser más altos o bajos, pero deben ser justos y progresivos por mandato constitucional”.

Caso Infraestructuras

Por otro lado, Alba Doblas se ha referido a las últimas informaciones sobre el 'caso Infraestructuras' -avanzadas por Cordópolis- sobre el informe que la Intervención General del Ayuntamiento ha realizado señalando indicios de fraccionamiento en contratos, pago de obras sin ejecutar y duplicidad de partidas en los expedientes del área de Infraestructuras que investiga un juez y que mantiene imputados a la excoordinadora general del área y al jefe de Mantenimiento de Edificios y Colegios Públicos.

Doblas se ha referido al gobierno municipal que, “pretende zanjar el asunto echando a David Dorado al rincón de los no adscritos cuando lo cierto es que día tras día salen nuevas informaciones que demuestran que había una trama en la que habría que determinar responsabilidades públicas y privadas y en la que el alcalde debería ser el primer interesado en dar la máxima trasmnparencia en vez de escapar a Canadá eludiendo su responsabilidad”.

Sobre la participación del alcalde, José María Bellido, en la cumbre mundial de las Ciudades Patrimonio, Doblas ha señalado que “por más exista una agenda, aquí hay problemas gravísimos. Y cuando Córdoba está en el mapa de la corrupción nacional, el alcalde y su sustituta -la primera teniente de alcalde, Isabel Albás-, desaparecen”.

“Las últimas noticias dan para que el alcalde estuviera aquí contestando de una vez por todas a las preguntas que se le han hecho desde la oposición, empezando por la Normal hasta el espectáculo del Alcázar, pasando por el caso de las mascarillas y, por supuesto, el 'caso Infraestructuras'”.