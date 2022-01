IU exige al alcalde que mejore las condiciones laborales en Aucorsa

El grupo de IU en el Ayuntamiento de Córdoba, así como la dirección local de la formación en la capital, han exigido al alcalde y al equipo de gobierno que “mejore las condiciones laborales de la plantilla de Aucorsa”, algo que pasa, entre otras cosas, por “dar cumplimiento al actual convenio con respecto a las horas del colectivo de conductores, y firmar de una vez un nuevo acuerdo en el que se vea reflejada una bajada tanto en el cómputo de horas anuales como de la jornada máxima diaria”.

Desde IU han recordado que el convenio venció en diciembre de 2019, por lo que “van dos años de negociaciones que no llegan a término”. Además, han querido señalar que en estos momentos la plantilla de Aucorsa es “la que peores condiciones laborales tiene de toda Andalucía” en cuanto a empresas de transportes públicas.

Como ejemplo, “sus conductores y conductoras tienen una jornada diaria de hasta 8 horas y 45 minutos, un cómputo anual de 1.647 horas para toda la plantilla, no se les garantizan los reconocimientos médicos anuales y no se les imparten cursos de formación con la periodicidad adecuada, llegando a espaciarse por cinco años”. Además, el colectivo de conductores y conductoras “solo disfruta de vacaciones de verano cada tres años”, lo que dificulta la conciliación y genera desigualdades. Por ello “piden poder disponer de tiempo de descanso cada año en periodo estival, aunque solo sea una quincena”.

En IU “entendemos que para dar un servicio de calidad lo primero que debe hacer el equipo de gobierno es escuchar a la plantilla y dar respuesta a sus reivindicaciones”, como aplicar la jornada diaria de hasta 8 horas y 20 minutos, bajando hasta las ocho horas y dándoles la posibilidad de descansar para el desayuno y para cumplir sus necesidades físicas, o volver a las 1.598 horas anuales, que es la cifra que tenían antes de la anterior reforma laboral. En definitiva, se trata de “permitir que los trabajadores y trabajadoras desempeñen su labor con el menor estrés posible”.

Pero, para que eso se lleve a efecto, “lo primero que debe hacer el equipo de gobierno es recuperar los cauces de negociación adecuados que permitan atender a las reivindicaciones de la plantilla de Aucorsa y garantizar la prestación de un servicio tan básico como el transporte público sin que ello suponga un perjuicio para los derechos laborales ni para la salud física y mental de la plantilla”.

Desde el grupo municipal y desde la dirección han vuelto a mostrar su “apoyo” a la plantilla de la empresa municipal de autobuses, Aucorsa, y “así lo haremos en todas y cada unas de las acciones reivindicativas que vayan a realizar ante la falta de compromiso” del gobierno municipal con el cumplimiento de sus derechos laborales.

Para IU, la “dejadez” de la gerente de Aucorsa, así como del presidente de la empresa, han “abocado a esta situación, que ya provocó durante los días 3, 4 y 5 de enero una huelga de los trabajadores y trabajadoras, que están hartos de sentirse engañados al ver cómo se incumplen reiteradamente los acuerdos”.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!