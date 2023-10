La inspección detecta deficiencias en 29 ascensores de edificios municipales

La inspección oficial obligatoria que deben pasar los ascensores ha detectado deficiencias en un total de 29 elevadores de edificios municipales de Córdoba. Ante esta situación, el Ayuntamiento acaba de licitar un contrato de servicio para la reparación de los defectos detectados.

Este contrato tiene un valor estimado de 46.790 euros y se destina a reparar “los defectos detectados en la inspección oficial obligatoria en los ascensores de los edificios municipales y colegios públicos del Ayuntamiento de Córdoba”, según expone el pliego público, consultado por este periódico.

En un anexo, se detallan todas las deficiencias que se han hallado en ascensores de edificios como Capitulares, Palacio de Orive, Policía Local, área de Infraestructuras, Centro de Recepción de Visitantes (CRV) tres colegios públicos, centros cívicos de Centro, Alcolea, epanto, Villarrubia, Trassierra, El Naranjo, Norte-Cruz de Juárez y Arrabal de Sur.

Además, también aparecen deficiencias en ascensores del estadio El Arcángel, centro de mayores Osario Romano, mercado del Marrubial, Casa de la Juventud, Casa de la Iguadad y Centro de Educación Ambiental, entre otros.

Los defectos detectados y que deben ser reparados son, por ejemplo, “inexistencia de sistema de petición de socorro en sitios con riesgo de atrapamiento de personas trabajando dentro de hueco sin posibilidad de salir por el hueco o por la cabina”, como ocurre en Infraestructuras o el colegio Noreña.

En otros casos, no existe ventilación de hueco de ascensor o en el cuarto de máquinas, o “el dispositivo de petición de socorro no establece comunicación bidireccional con el exterior”, como ocurre en los elevadores del CEIP Alcalde Pedro Barbudo, la Policía Local, en Capitulares, centro cívico de Alcolea, Centro de Educación Ambiental o Centro de Recepción de Visitantes (CRV), entre otros.

En centros cívicos como Trassierra, El Naranjo y Villarrubia, “el dispositivo de petición de socorro no está alimentado por fuente de emergencia y tienen batería agotada”, mientras que en otros ascensores “las correas han sobrepasado los 15 años desde la fecha de fabricación -Centro de Servicios Sociales Comunitarios Arrabal del Sur-, ”no funcionan los dispositivos eléctricos de seguridad de apertura de trampillas de la ventilación de hueco de ascensor“ -Casa de la Juventud-, o hay ”mal funcionamiento del alumbrado de cabina“, como en el Palacio de Orive o en la Casa de la Iguadad.

El contrato licitado por el Ayuntamiento tiene por objeto establecer las condiciones mínimas de ejecución para realizar la reparación de defectos detectados en la inspección oficial obligatoria de los ascensores ubicados en los edificios municipales y colegios públicos, cuyo mantenimiento corresponde a la Unidad de Mantenimiento de Edificios y Colegios de la Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba.

“La tramitación de este expediente esta justificada en la necesidad de subsanar todas las deficiencias detectadas en la I.P.R. realizada en los últimos meses y que en menos de seis meses desde la inspección deben estar subsanadas para poder continuar con el ascensor en funcionamiento”, recoge el pliego.

La empresa adjudicataria deberá estar habilitada como: Empresa Conservadora de Ascensores. El contrato tendrá vigencia hasta la revisión por parte de los Organismos de Certificación Acreditados a tal efecto y que dicha revisión sea positiva. En cualquier caso el contrato deberá finalizar antes del 14 de enero de 2024.

En caso de que la revisión sea desfavorable, el contratista deberá correr con los gastos para subsanar todas las deficiencias detectadas y con el coste de la nueva Inspección Periódica Reglamentaria.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!