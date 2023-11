El Imdeco proyecta la reforma de la piscina de El Santuario

El Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) ha sacado a licitación un contrato para la redacción de un informe de análisis arquitectónico, alternativas de gestión y plan de mantenimiento, entre otras cuestiones, para las instalaciones deportivas municipales de la piscina de Santuario y también para las pistas de pádel del Vial. En este contrato se explicita la intención de reformar esta piscina municipal, que cuenta ya con más de medio siglo de antigúedad.

En ese sentido, en el pliego del contrato -consultado por este periódico-, se indica que la construcción de la IDM Piscina Santuario data de 1972, por lo que la misma cuenta ya con más de 50 años de antigüedad. La misma se ubica en una parcela de una superficie total de 9.600 metros cuadrados, de los cuales 8.283 están destinados a playas y praderas; y 1.333 a superficie de lámina de agua.

Se refleja que “los vasos de las piscinas no cuentan con sistema de rebose superficial, conforme exige la normativa vigente”. Por tanto, dado el estado actual de la instalación, “consideramos imprescindible ofrecer ya al ciudadano el servicio deportivo en unas instalaciones que además del cumplimiento normativo vigente, estas se modernicen y adapten a la época actual y expectativas del ciudadano”.

Tanto la IDM Piscina Santuario como la IDM Vial Padel son instalaciones de titularidad municipal, gestionadas en la actualidad mediante contratos de concesión de servicios, con finalización el 9 y el 19 de marzo de 2025, respectivamente. Y de cara a renovar esa gestión, en el contrato del Imdeco entienden que “el nuevo contrato de concesión de servicios, en su caso, debe conllevar la reforma y adaptación a normativa vigente de los vasos de la piscina, así como las mejoras,reforma y/o adaptación en su caso a normativas, del resto de la instalación existente (edificio, playas, pradera, etc)”.

En el caso de las pistas de pádel del Vial, se trata de una instalación más actual que la anterior, pero que sin embargo, es necesario disponer de un estudio de las distintas posibilidades de mejora que podría albergar esta instalación, así como la disposición del estudio de viabilidad pertinente para el expediente de licitación, en su caso, de un nuevo contrato de concesión de servicios.

Con esos argumentos, se saca a licitación ahora este contrato de un servicio de Asistencia Técnica para la elaboración de informe de Análisis arquitectónico (situación, inversión recuperación funcional, inversión mejoras, accesibilidad, etc.), la selección de alternativas de gestión, estudio de viabilidad económica-financiera y la redacción del plan de mantenimiento para la gestión eficiente de ambas Instalaciones Deportivas Municipales.

El presupuesto de licitación para el informe sobre la piscina de Santuario asciende a 9.575,25 euros, mientras que el relativo a las pistas de pádel es de 8.322,79 euros. El plazo de ejecución de estos informes previos es de 40 días.

