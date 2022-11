La iluminación de la fachada del Ayuntamiento, paralizada y envuelta en el ‘caso Infraestructuras’

Nadie quiere darle a la luz en la Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, que vive una situación administrativa de enorme complejidad tras las distintas investigaciones derivadas del llamado 'caso Infraestructuras'. La última denuncia sobre la parálisis administrativa en esta delegación está relacionada con la iluminación de la fachada del edificio de Capitulares, sede del Ayuntamiento de Córdoba.

Se trata de unas obras que se adjudicaron por 38.500 euros y que están concluidas desde hace semanas. El problema es que la fachada aún no se enciende porque no se han recepcionado las obras. Desde el Ayuntamiento de Córdoba han confirmado que se está “pendiente de la certificación final de obra, que aún no se ha podido hacer”, si bien no han especificado el por qué.

Otras fuentes, sin embargo, apuntan a que no se ha certificado porque quien presuntamente debería hacerlo es el jefe de la Unidad de Mantenimiento de Edificios y Colegios, el técnico sobre el que el recaen las sospechas levantadas por la investigación interna del tercer 'caso Infraestructuras', por el que se están indagando en una serie de contratos menores adjudicados durante todo este año 2022 en esta unidad.

El citado técnico, además, está de baja, lo que, según algunas de las fuentes consultadas, explica la “parálisis que afecta a la puesta en marcha de la iluminación de la fachada de capitulares”. La instalación de esta iluminación se hizo a través de un contrato menor, que se adjudicó por un importe de 38.500 euros. En concreto, se instalaron 400 metros de cintas de led, que están conectadas a un total de diez fuentes de alimentación y a un programa de ordenador que determina la combinación de colores del edificio en cada momento en la fachada lateral y frontal.

La iluminación, un alumbrado dinámico similar al Hotel Córdoba Center o al edifico de la UCO en La Corredera, funciona perfectamente, como se puede comprobar en un vídeo que hay grabado de la prueba que se hizo para determinar que todo estaba correcto, y que difundió hace ya varias semanas el Grupo Municipal Vox. Sin embargo nadie le da al interruptor.

El jefe de Unidad de Mantenimiento de Edificios y Colegios, de baja

Por su parte, en un documento al que ha accedido este periódico, el jefe de Mantenimiento de Edificios y Colegios se lamenta de que, una vez conocidas las diligencias previas sobre la contratación en su área, se pone a disposición del Ayuntamiento y del personal competente “para colaborar y clarificar cualquier aspecto de la investigación”, al igual que se ha puesto “a disposición de la Policía Nacional”.

El técnico investigado aclara que está de baja laboral por enfermedad y que, en este ámbito, no entiende que “se emita un informe poniendo en duda su trabajo desde la Dirección General de Infraestructuras y se haga público. A su juicio, esto lo ha dejado ”en total indefensión“, y añade que, pese a estar de baja, en otras ocasiones sí se le ha consultado por otros expedientes, pero ahora no se le ha consultado por ”este asunto“.

“Teniendo en cuenta que llevo más de un año siendo objeto de distintas actuaciones que ya están menoscabando seriamente mi salud y de ello se dará oportuna cuenta al área correspondiente”, matiza.

Además, informa de que acudirá a la vía judicial ante “cualquier actuación o agravio” contra su persona. El documento, con fecha 14 de noviembre, está dirigido a la Alcaldía del Ayuntamiento.