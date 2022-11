El gobierno local aprueba este viernes el Bono Comercio que se ideó por la crisis de la pandemia

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba tiene previsto aprobar este viernes en sesión extraordinaria la convocatoria del programa de estímulo del consumo en establecimientos del sector comercial de la capital, el denominado Programa Bono-Comercio Córdoba, que se ideó ante la crisis generada en el sector por la pandemia de la Covid.

Con estas ayudas se pretende ayudar a autónomos y empresas de diversos sectores que comprenden el comercio menor, conseguir un aumento de las ventas y estimular la actividad comercial.

Según explicaba en su día el gobierno municipal, este programa prevér disponer bonos de 10 euros que el cliente podrá gastar en los establecimientos del comercio minorista en compras a partir de 30 euros. El Ayuntamiento ha sacado un pliego de contratación para que una empresa gestora ponga en marcha la plataforma digital para el Bono Comercio, con la colaboración de una entidad financiera para efectuar los pagos a los beneficiarios.

Este Bono Comercio se pensó para hacer frente a la crisis de la pandemia pero, para ajustarse a los trámites administrativos que debía tener, no ha sido hasta ahora cuando se ha aprobado y se espera que pueda ponerse al fin en marcha.

Cada comercio podrá tener compras con un máximo de 300 bonos a 10 euros cada uno, es decir, 3.000 euros. Por su parte, cada cliente podrá descargarse hasta diez bonos, es decir, 100 euros. De cada compra de 30 euros, el bono saldará 10 y el cliente deberá pagar los 20 euros restantes.

De esa manera, con los 400.000 euros de presupuesto inicial, el Ayuntamiento estimaba una actividad comercial de 1,2 millones de euros para el comercio minorista de Córdoba. Además, se sumará presupuesto hasta llegar los 800.000 euros con remanentes de Tesorería del Consistorio, duplicando así también la cifra de actividad económica con el Bono Comercio.

