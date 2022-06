Garzón recuerda que el PP andaluz entregó la sanidad pública a la privada “como un botín”

La candidatura de Por Andalucía en Córdoba ha recibido hoy el respaldo del ministro Alberto Garzón, en un encuentro con agentes de la Economía Social en el que se han lanzado diferentes propuestas para “poner la economía al servicio de las personas, y no al revés”, según ha explicado Carola Reintjes, fundadora de la Fundación REAS, que ha presentado el acto. Garzón ha debatido sobre “cómo regular la economía de otra forma” con José Manuel G. Jurado y Rosa Rodríguez, uno y dos de la lista de Por Andalucía, respectivamente.

El coordinador de IU y ministro de Consumo, dentro de su conferencia sobre economía social, ha explicado que “las derechas cuando gobiernan entregan lo público a lo privado”, y ha puesto como ejemplo al Gobierno del PP en Andalucía “que lo primero que hizo fue entregar como botín un derecho, que era la Sanidad Pública, y entregarla a la sanidad privada”. Para Garzón, “la derecha tiene claro que la sanidad pública es prescindible porque ellos, los que tienen capacidad de pago, tienen acceso a la privada”.

Como es sabido, en esta última legislatura se han batido todos los récords en derivación a la sanidad privada en Andalucía, aumentándose en un 43% el presupuesto en externalizaciones, alcanzando los 200 millones de euros y casi el millón de pacientes. Al respecto, Garzón ha recordado que las políticas privatizadoras de la sanidad desprotegen a la gente trabajadora, convirtiendo en un negocio lo que debe ser un derecho“. En este sentido, ha afirmado que ”con Inmaculada Nieto como presidenta de la Junta se van a poner en marcha las políticas que necesita la clase trabajadora“.

José Manuel G. Jurado ha propuesto, como medida de Por Andalucía, una nueva “Ley de Contratación púbica con mecanismos de control para evitar que la administración pública andaluza contrate con empresas que vulneran los derechos de los trabajadores y ofrecen sueldos, incluso, por debajo del Salario Mínimo Interprofesional”. Para Jurado “no es razonable que, por ejemplo, la limpieza de los hospitales, como hemos visto en Córdoba y Cabra, esté en manos de empresas que no respetan los derechos laborales y pagan por debajo de convenio”.

Por su parte, Rosa Rodríguez ha apostado por una economía “que dé mas valor a las personas que al capital, que dé prioridad a la formación y a la economía social y solidaria” algo que “debe potenciarse desde la propia administración pública” con el fin “de conseguir más empleo de calidad”.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!