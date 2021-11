Emacsa revisa fuentes, pide un riego responsable y baldeo con agua no potable por la sequía

La empresa municipal de aguas de Córdoba, Emacsa, ante la situación de sequía decretada en la cuenca del Guadalquivir, ha tomado algunas medidas en coordinación con otras áreas y empresas municipales, según ha podido conocer este periódico.

Así, Emacsa ha "recomendado" a Sadeco que el baldeo de las calles se haga con agua no potable y, a su vez, ha comunicado a la unidad de Parques y Jardines "la necesidad de tener, más que nunca, un uso responsable en el riego, como nos consta que están haciendo", en palabras del gerente de la empresa de agua, Rafael Carlos Serrano.

Por su parte, Emacsa va a acomerte una revisión de las fuentes de la ciudad "para evitar pérdidas de agua. Ahora mismo cada gota de agua cuenta", sostienen desde la empresa municipal. Actualmente, el embalse de Guadalmellato, principal fuente de abastecimiento de la ciudad de Córdoba, cuenta actualmente con un volumen de agua embalsada de 72 hm, cercano al 50% de su capacidad.

Por ello, la empresa municipal de agua va a proceder a "aplicar medidas de concienciación en el uso responsable del agua, como venimos haciendo durante todo el año, pero que vamos a intensificar" ahora, señala el gerente.

Este martes, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquín Páez, declaraba la situación excepcional por sequía extraordinaria en el Sistema de Regulación General y en las otras unidades territoriales de escasez (UTE) que se encuentran en situación de Emergencia a 1 de noviembre: Guadiamar, Hoya de Guadix, Dañador, Sierra Boyera, Rumblar, Guadalentín, Guardal, Guadalmellato, Bembézar-Retortillo, y el subsistema de las Vegas Altas de Granada, Cubillas-Colomera.

De manera inmediata, la Confederación cierra todos los embalses y solo mantendrá el caudal ecológico en los ríos y afluentes del Guadalquivir, y clausura los regadíos. De esta manera, se vigilará especialmente que no se produzcan riegos no autorizados, aquellos que enganchan directamente a los cauces.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!