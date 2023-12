Emacsa no prevé por ahora nuevas medidas de ahorro de agua aunque admite que “necesitamos que llueva mucho”

La empresa municipal de aguas de Córdoba, Emacsa, no prevé tomar por ahora nuevas medidas de ahorro de agua aunque admite que “necesitamos que llueva mucho” en invierno y primavera.

Así lo ha explicado el presidente de Emacsa, Jesús Coca, que ha asegurado que la empresa “está en vías de conseguir” el ahorro del 10% de agua que se propuso al inicio del estado de emergencia en noviembre pasado.

Sobre la situación actual, Coca ha indicado que diariamente se vigila el estado de los embalses por parte de los técnicos de Emacsa y que, la lluvia caída semanas atrás, ha venido a suplir el agua que se ha gastado en este tiempo. Por ahora, Córdoba capital cuenta con suministro de agua previsiblemente para “un año y ocho o nueve meses”.

No obstante, el presidente de Emacsa ha reiterado que “necesitamos que llueva mucho”, aunque ha querido lanzar un mensaje de “tranquilidad” a la ciudadanía. Si no llueve lo necesario en invierno y primavera, “tendremos un problema, pero no nosotros sino toda Andalucía”, ha indicado incidiendo en que, en nuestro entorno, Córdoba es de las ciudades que mayor capacidad de embalse y suministro tiene dada la sequía actual.

Por eso, de momento la empresa municipal no contempla tomar otras medidas de ahorro como cortes parciales de suministro o bajada de la presión. “Por ahora no hay ninguna necesidad de esas medidas”, ha dicho Coca.

Córdoba se encuentra desde noviembre en situación de emergencia, en el rango de entre 45 y 48 hectómetros cúbicos almacenados, según Emacsa. La implementación de nuevas medidas de ahorro vendría dada por la bajada del agua disponible, por lo que una comisión técnica de la empresa municipal evalúa “casi diariamente” la situación.

Tanque de tormentas y aguas regeneradas

Por otro lado, Jesús Coca ha desgranado el estado de algunos proyectos de la empresa municipal de agua, como las obras del tanque de tormentas en el Guadalquivir, iniciadas en septiembre y que se encuentran al 5% de ejecución. “Vamos con los plazos y tiempos establecidos”, ha asegurado. En este proyecto se van a recuperar tanto el hormigón como los adoquines actuales del entorno.

Asimismo, ya han comenzado los estudios técnicos y jurídicos para utilizar aguas regeneradas en Córdoba para el riego. “Es un modo de conseguir mayores recursos hídricos”, ha explicado. Para ello, Emacsa ya ha mantenido reunciones con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y se estudia el proceso que se llevará a cabo en la estación depuradora de La Golondrina.

De otro lado, Emacsa prevé crecer un 20% l próximo año en cuanto a autoabastecimiento energético y llegar al 60% de la energía que utiliza con generación propia.