Dorado se queda fuera de la Junta de Portavoces extraordinaria del 'caso Infraestructuras'

El exdelegado de Infraestructuras, exportavoz de Ciudadanos y, desde agosto, concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Córdoba, David Dorado, no ha podido asistir a la Junta de portavoces extraordinaria en la que la Asesoría Jurídica ha expuesto a todos los grupos la información reservada sobre el denominado 'caso Infraestructuras'.

Según ha detallado a este periódico el concejal de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, hay un informe del secretario del Pleno que señala que, como concejal no adscrito, Dorado no puede asistir a este órgano y que, en base a esta disquisición, no se le ha invitado. Torrico ha indicado que Dorado ha solicitado que se permitiera su asistencia, si bien, se ha considerado que “no era oportuno”. Tampoco ha asistido a la junta el secretario del Pleno, ya que “no era preceptiva su presencia”, en base al artículo 32 del reglamento orgánico del Pleno, ha concretado el concejal de Presidencia.

Por su parte, David Dorado ha señalado a este periódico que ha solicitado por escrito que se le permitiera asistir a la Junta de Portavoces extraordinaria. Su relato es que no ha obtenido respuesta pero igualmente ha asistido al salón de Plenos, donde se iba a celebrar, tras hablar con la mayoría de los portavoces de los grupos políticos.

El exdelegado de Infraestructuras señala que contaba con el apoyo de Vox, Podemos, IU y PSOE, si bien, cuando iba a empezar la reunión, el concejal delegado de Presidencia y portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, le ha indicado que no podía participar en la Junta de Portavoces y le ha conminado a que abandonara la sala.

En la reunión estaba llamado a informar del 'caso Infraestructuras' el jefe de la Asesoría Jurídica, que en el último Pleno indicó a través del alcalde que está dispuesto a emprender “acciones legales” para “defender” su honor ante las presuntas acusaciones por parte de David Dorado, en las que se habría puesto en duda su “imparcialidad” en la investigación de lo sucedido en el área de Infraestructuras.

Unos días antes, el concejal no adscrito criticó, tras declarar ante el juez por el segundo 'caso Infraestructuras', que el Ayuntamiento de Córdoba aún no haya solicitado personarse en esta causa, a pesar de que aparece como “perjudicado”, y lo justificó aduciendo que el jefe de Asesoría Jurídica ya emitió un presunto informe a la Fiscalía diciendo “que no hay nada que investigar”.

El informe al que se refería era, en realidad, un documento fechado en mayo (dos meses antes de que la Fiscalía trasladara el caso al juzgado), en el consideraba “infundadas” las sospechas que vertía sobre la contratación de alumbrado público la auditoría encargada por Dorado cuando aún era delegado de Infraestructuras.