Denuncian “múltiples altercados” y requieren presencia policial en las viviendas de la antigua Baldomero Moreno

Vecinos residentes en la urbanización Tribeka, en la calle Ingeniero Antonio Valdenebro en los terrenos de la antigua Baldomero Moreno han denunciado mediante un escrito “múltiples altercados” que se producen junto a sus viviendas. Entre ellos señalan “macrobotellones, peleas multitudinarias y disturbios”, en una zona con falta de iluminación, situación que ha llegado a provocar “miedo” a los vecinos. Este pasado fin de semana, por ejemplo, la zona fue objeto de un incendio en un espacio verde junto a la urbanización.

El presidente de la urbanización Tribeka Fase 1, Daniel Plata, ha explicado a Cordópolis en un escrito la situación que denuncian estos vecinos, por la que expresan su “más profunda preocupación e indignación”. “Son muchos fines de semana, con múltiples altercados que llevamos sufriendo meses, en el perímetro de nuestra urbanización, con macrobotellones hasta altas horas de la madrugada, peleas multitudinarias, llegando hasta a increpar a varios vecinos, con el consiguiente miedo a salir simplemente a tirar la basura”.

Asimismo, los vecinos señalan que “los disturbios son algo muy habitual, al tener poca iluminación con hileras de farolas apagadas. Es un 'nido' para el consumo de alcohol y drogas, que los propios vecinos hemos visto, generando un anonimato, que anima a los jóvenes a actuar con violencia”.

Los vecinos de esta urbanización sostienen que, además, “con este tipo de actos, se generan diferentes residuos, mayormente vidrios rotos de botellas, esparcidos por todos sitios, en los pequeños parques que dispone la zona, afectando a niños y pudiendo causar cortes profundos al jugar en dichos parques con el riesgo que ello conlleva”

Aseguran que “han sido múltiples llamadas al servicio de Policía municipal” y otras denuncias sobre la situación. “Es muy difícil conciliar un ambiente familiar con esta situación. Lo mejor de este nuevo barrio es el capital humano que habita en él y no nos quedaremos de brazos cruzados, exigiendo un mayor control por parte de la Policía municipal”.

