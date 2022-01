Defensa busca 'talento digital' para la base logística de Córdoba

El Ministerio de Defensa sigue adelante con trabajos previos para el desarrollo del proyecto de la base logística del Ejército de Tierra en Córdoba y, entre ellos, se encuentra la búsqueda de 'talento digital' que lleve a cabo las innovaciones que demandarán estas instalaciones y el propio Ejército. Para ello, va a desarrollar un taller donde aunar la demanda de Defensa para este proyecto, la formación e investigación de las universidades y el desarrollo tecnológico por parte de empresas.

El que será el cuarto taller que celebra Defensa para el proyecto de la base logística de Córdoba, se celebrará el 9 de febrero en formato semipresencial en la Universidad Politécnica de Madrid y por 'streaming', bajo el título 'Punta de lanza en la transformación digital. En busca del talento digital', según ha dado a conocer el Ministerio y ha avanzado Infodefensa.

Así, esta sesión de trabajo pretende identificar areas de formación tecnológica para el desarrollo de la base logística del Ejército de Tierra en Córdoba, además de constatar las posibilidades de formación existentes y mostrar las iniciativas de empresas y universidades para adquirir el talento digital que demandarán las nuevas instalaciones.

Este taller tiene como objetivo general profundizar en las relaciones con las empresas y universidades para compatibilizar la demanda de capacidades del Ejército de Tierra, las posibilidades industriales de las empresas y las habilidades de investigación y desarrollo en este ámbito por parte de las universidades. Con ello, se abordará la necesidad de ofrecer competencias digitales al personal de la base, además de mostrar las últimas innovaciones tecnológicas y buscar perfiles que potencien las habilidades tecnológicas.

El programa del taller de Defensa en busca de 'talento digital' incluirá una visión exposición del proyecto tecnológico de la base logística del Ejército de Tierra, una muestra de los avances tecnológicos en el Mando de Apoyo Logístico del Ejército (MALE) y dos conferencias, en las que se abordará la transformación digital y el talento en este ámbito.

Además, dos paneles completarán el taller, en los que se mostrará la formación en competencias digitales necesarias para el personal de la base en Córdoba, orientadas al desarrollo de estas instalaciones como impulsoras de la transformación digital y, además, la oferta de centros de formación en competencias digitales y tecnológicas.

