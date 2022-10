Un debate por la factura de un taxi

Punto 17 del Pleno ordinario de octubre del Ayuntamiento de Córdoba: “Dictamen del Consejo Rector del Imtur, de 28/09/22, sobre resolución de discrepancias formuladas por el Servicio Gestor frente al reparo realizado por la Intervención General Municipal, sobre abono de factura emitida por la entidad Corduba Taxi, S.L.U. y aprobación de un expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos por un importe total de 10,11 euros, para hacer frente al pago de gastos correspondientes a ejercicios anteriores a 2022”.

Este fue uno de los nueve puntos del orden del día del Pleno del Ayuntamiento en el que se aprobó el pago de facturas que tenían reparos de la Intervención General de Fondos del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) o del Instituto Municipal de Turismo (Imtur) y que generó un enorme debate entre los concejales. La cantidad de 10,11 euros llegó a provocar hasta chascarrillos entre los concejales del gobierno y de la oposición a cuenta de la llegada a Pleno de este tipo de facturas. “En la cartera tengo diez euros sueltos. Los 11 céntimos los tendrá que poner usted”, le decía el portavoz del PSOE, José Antonio Romero, a la presidenta del Imtur.

El debate lo fue también entre dos supuestos partidos de la oposición. Izquierda Unida se abstuvo en las votaciones mientras que Vox se posicionaba en contra, lo que provocó que la portavoz de esta formación criticara a Pedro García por permitir el abono de estos pagos. García, sorprendido al ser “concejal de la oposición y no de gobierno” y recibir las críticas de Vox, argumentó que se abstenía “para que la gente cobre”. “Todos los gobiernos de todos los partidos aprueban reconocimientos extrajudiciales de créditos”, explicó.

La primera de las facturas sin pagar que llegó a Pleno fue la que generó un debate más enconado. Son los 1.423,30 euros de gastos de representación y viaje del presidente del Imdeco, Manuel Torrejimeno, en Madrid. La concejala del PSOE Carmen Campos le acusó de usar a la institución para que le pagase un fin de semana en Madrid. El presidente del Imdeco reiteró que los gastos de su mujer los había pagado él y que el resto los abonaba el Imdeco ya que se trató de conseguir un torneo internacional de pádel para la ciudad de Córdoba.

Pero el debate subió de tono cuando Torrejimeno acusó a Campos de usar este asunto para hacer campaña interna en su partido, ya que ha anunciado su candidatura a las primarias para ser elegida alcaldable del PSOE en las elecciones de mayo de 2023. En una intervención y también en una respuesta leída, Torrejimeno llegó a dirigirse al alcalde para decirle que “ante estos rivales” esté tranquilo para las próximas elecciones. Campos, que insistió en que el Ayuntamiento no debería abonar el pago de esa factura, acusó a Torrejimeno de excusas estériles y de “hacer méritos” ante el alcalde “para ir en las próximas listas del PP a las elecciones municipales”.

El Imdeco presentó una segunda factura a Pleno, la más importante, el pago de 16.785 euros a la Vuelta Ciclista a España de 2021 para su abono, algo que sigue pendiente. El resto fueron pagos del Imtur, como los 7.000 euros dirigidos a la entidad Colegas Confederación Española LGTBi, los 2.479 euros a GSI Profesionales de la Seguridad y Sistemas, 300,08 euros a Events San Cristóbal, 484 euros a José Antonio Sánchez Baltanar u otros 116,33 euros más a Corduba Taxi SLU.

Todo, además, en el mismo día en el que se ha aprobado iniciar el proceso para liquidar el Instituto Municipal de Turismo. El argumento del gobierno local ha sido precisamente la falta de agilidad en los pagos y el retraso de los mismos.

