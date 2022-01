Córdoba recibe más de 600.000 euros para 13 proyectos que impulsan el patrimonio cultural

La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía ha concedido 615.760, 91 euros para 13 proyectos que fomentan la accesibilidad universal y la puesta en valor turístico del patrimonio público cultural de los municipios del interior de la comunidad para el ejercicio 2021. En total, 5.000.000 para casi un centenar de localidades andaluzas.

"Tenemos un firme compromiso por seguir trabajando para que el destino Andalucía sea competitivo en este nuevo escenario marcado por la pandemia del coronavirus y la crisis que ha azotado al sector turístico. Por ello, desde el Gobierno andaluz venimos respaldando a esta industria turística clave, tanto a los empresarios como a las entidades locales, para que puedan poner en marcha proyectos que diversifiquen y aumenten sus atractivos", ha destacado el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín.

En un comunicado, Marín ha recordado la apuesta que desde la Consejería se viene realizando por el segmento de interior, que ha ganado una especial importancia desde la irrupción de la pandemia, puesto que el turista se decanta por los espacios abiertos, sin aglomeraciones y en contacto con la naturaleza. "Seguiremos trabajando en la línea que nos marcamos, como muestran estas subvenciones. El turismo de interior tiene un papel desestacionalizador muy interesante que nos permite dinamizar estos municipios, generar empleo y riqueza a la vez que redistribuimos a los visitantes por todo el territorio", ha subrayado el vicepresidente de la Junta.

Las ayudas se han repartido entre las ocho provincias de la siguiente manera: en Almería se han concedido estas ayudas a 11 proyectos municipales por un montante global de 564.637,72 euros; en Cádiz son ocho proyectos por un importe de 431.061 euros; en Córdoba, 13 proyectos por 615.760,91 euros; en Granada, 16 proyectos y 823.501,50 euros; en Huelva, 12 proyectos y 521.693,16 euros; en Jaén son 11 proyectos por una cuantía de 654.462,45 euros; en Málaga son 12 iniciativas y 582.741,34 euros; y en Sevilla, 16 proyectos por 743.662 euros.

Según la Junta, el objetivo de estas partidas es fomentar la accesibilidad universal y la puesta en valor turístico de los recursos locales a través de la protección, el fomento y el desarrollo de su patrimonio cultural. El porcentaje máximo de la subvención, que han podido solicitar las localidades del interior de Andalucía con una población inferior o igual a cien mil habitantes, es de hasta el 100% del proyecto subvencionable, siempre que no supere la cuantía máxima de 60.000 euros.

La línea para los municipios de interior contempla como subvencionables las intervenciones que mejoren la calidad de los edificios y espacios públicos de interés turístico-cultural, dotándolos de material o equipamiento, así como la mejora del acceso e interpretación de los recursos objeto de actuación mediante su adecuada señalización.

Se contemplan también las actuaciones para alcanzar la accesibilidad universal de los recursos turístico-culturales y aquellas intervenciones de recuperación y puesta en valor turístico del patrimonio cultural, tales como centros de interpretación y centros de visitantes o infraestructuras de carácter agrario o industrial en desuso, entre otros edificios y espacios públicos de interés arquitectónico, histórico y cultural.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!