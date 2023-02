Córdoba capital lidera la subida del paro en la provincia en el mes de enero

El paro del mes de enero en Córdoba suele estar relacionado con el fin de las campañas de navidades y rebajas. El sector que más empleo destruye es el servicios, que es especialmente fuerte en la capital. Por eso, la ciudad se ha convertido en enero en el principal municipio de la provincia en el crecimiento del desempleo.

Según los datos desagregados por el Observatorio Argos, dependiente de la Junta de Andalucía, en enero el desempleo aumentó en 1.078 personas en Córdoba capital. En el resto de la provincia creció en algo menos de 800 personas, pese a tener más habitantes en su conjunto. La capital supone un 45% de la población total en la provincia. De esta manera, el desempleo en la ciudad de Córdoba afecta a un total de 32.246 personas, frente a los 31.168 del mes de diciembre, según el Observatorio Argos.

El incremento deja las cifras de desempleo de la ciudad en los mismos niveles que noviembre. De hecho, hay 1.400 parados menos en Córdoba capital que hace justo un año, en enero de 2023, según los datos de este observatorio. Y son prácticamente 9.000 desempleados menos en la ciudad que en enero de 2021, justo al final del gran confinamiento y cuando todavía se sentían en todo el mundo los estragos de la pandemia.

Córdoba siempre fue una ciudad con unas cifras de paro muy altas, en comparación con el resto de España. En 2007, unos 30.000 cordobeses estaban inscritos en las oficinas del antiguo INEM en demanda de un puesto de trabajo. El estallido de la crisis inmobiliaria de 2008 supuso un shock económico que tuvo un efecto inmediato en el empleo. En apenas un año, en Córdoba había 40.000 desempleados. La crisis se agravó y a la inmobiliaria se le unió otra de deuda. En la primavera de 2013, la capital rozó los 52.000 parados, una cifra absolutamente insostenible para una ciudad de 340.000 habitantes.

Desde 2013, la economía se fue recuperando, aunque de una forma muy lenta. Poco a poco, los datos del paro iban mejorando aunque jamás se llegaron a recuperar los valores previos a la crisis del ladrillo. No fue hasta el año 2017 cuando se logró bajar de nuevo de los 40.000 desempleados oficiales en Córdoba capital. En el verano del año 2019, los datos volvían a ser buenos y el paro en Córdoba capital rondaba las 35.000 personas.

Pero en marzo de 2020 estalló una segunda crisis. El confinamiento obligado por la pandemia de Covid 19 provocó una nueva oleada de despidos, aunque no tan masivos como los de la crisis del ladrillo. Al contrario, determinadas medidas, como los ERTE, lograron amortiguar la caída. Aún así, el paro se disparó. En un mes se volvieron a superar los 41.000 desempleados.

Poco a poco, el fin del confinamiento hizo que la economía mejorara y que el mercado laboral volviera a la normalidad. La entrada en vigor de la reforma laboral contribuyó también a que aumentaran los contratos indefinidos en la provincia. En poco tiempo, los valores se volvieron a normalizar, aunque seguían altos. En febrero de 2021 el desempleo volvió a tocar techo al superar los 44.000 desempleados, pero a partir de ahí cayó. Eso sí, en primavera y verano de este año se frenó la mejoría, por la inflación y la guerra en Ucrania.

