Córdoba aumenta casi un 40% sus plazas hoteleras en los últimos quince años

Córdoba capital ha visto aumentar casi un 40% sus plazas hoteleras en los últimos quince años. Y es que en ese periodo el número de plazas en hoteles de la ciudad ha pasado de 5.371 en 2008 a las 7.432 que se contabilizan actualmente, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La serie histórica recogida en el INE permite ver también la evolución del número de hoteles en Córdoba, que en los últimos quince años han pasado de 72 a 85 alojamientos hoteleros registrados.

Estas cifras permiten tener perspectiva del aumento paulatino de la actividad turística en la ciudad, con un incremento de más de 2.060 plazas hoteleras en los últimos quince años. A eso hay que sumar los distintos proyectos de edificación de hoteles que se vislumbran en la ciudad, como en la Cuesta del Bailío.

En paralelo a la actividad de los hoteles ha surgido el movimieno destinado a visitantes en apartamentos y alojamientos turísticos, que suman también miles de plazas, pero quedan fuera de la estadística hotelera. Y este es un sector que ha visto su auge en los últimos años. En Córdoba capital, una media de 50 pisos turísticos se da de alta cada mes. El Registro de Turismo de la Junta de Andalucía (RTA) sigue engordando en Córdoba gracias a las viviendas con fines turísticos, pisos o casas que salen al mercado del alquiler vacacional y que, sólo entre el 1 de enero y el 1 de junio, han aumentado un 14%.

Según los datos del RTA, a fecha 1 de junio, hay registrados en Córdoba un total de 2.174 pisos turísticos, el récord absoluto. Esto no es el número total de viviendas turísticas que se han registrado, puesto que hay algunas que salieron del mercado, ni tampoco la oferta total de alquiler de pisos vacaciones, puesto que hay algunas viviendas irregulares en el mercado. Este número, 2.174, son sólo los pisos turísticos activos y legales que hay registrados oficialmente en Córdoba capital (que concentra abrumadoramente la oferta).

En enero de 2022, el número de pisos turísticos que había declarados en el RTA era de 1.903. Es decir, en los primeros cinco meses, un total de 271 casas o pisos de Córdoba se han pasado al alquiler vacacional.

Y, por otro lado, la estadística del INE habla también de cómo los turistas alojados en apartamentos en Córdoba se han incrementado en un 77% desde 2019 a 2023. Los datos de la Encuesta de Coyuntura Extrahotelera correspondientes al mes de abril y publicados por el Instituto Nacional de Estadística apuntan que, en toda la provincia, se alojaron en apartamentos turísticos de Córdoba un total de 10.457 viajeros, frente a los 5.891 que lo hicieron en 2019. Y, aunque el turista nacional ha sido mayoritario, sorprende que hay casi empate técnico: 5.134 extranjeros se hospedaron en los apartamentos turísticos de Córdoba, frente a los 5.323 turistas españoles.

De hecho, en Córdoba capital, ha habido más viajeros extranjeros (4.946) alojados en apartamentos turísticos que españoles (4.060). La capital, además, acogió el 86% de los turistas. Justo hace un año, por primera vez, estos indicadores mejoraron los datos previos a la pandemia. Un año después, los han pulverizado.

Las pernoctaciones también han sido de récord. En abril de 2023 se registraron un total de 21.581 noches en los apartamentos turísticos de Córdoba, mientras que hace cuatro abriles fueron 12.111. Es decir, las pernoctaciones han aumentado un 78%. La estancia media este año ha sido de 2 noches de media.

