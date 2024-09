La conversión de viviendas de Córdoba en pisos turísticos no se frena en verano

El ritmo de crecimiento del parque de pisos turísticos en la ciudad de Córdoba sigue a velocidad de crucero. También en los meses de verano, en los que la ciudad se vacía, pero en los que la ratio de conversión de viviendas en pisos turísticos se mantiene en dos nuevos cada día.

Este verano, el número total de Viviendas de Uso Turístico (VUT) dadas de alta oficialmente en el Registro de Turismo de Andalucía (RTA) ha sido de 172.

De este modo, se ha pasado de las 2.791 que había a principios de junio, a las 2.962 que hay actualmente. Al ritmo actual, Córdoba capital superará la barrera de los 3.000 pisos turísticos legales en octubre.

A nivel provincial, esa barrera ya se superó en junio, cuando había 3.017 pisos turísticos en el conjunto de la provincia. Este verano, sin embargo, no ha habido altas de vivienda de uso turístico en la provincia. El crecimiento experimentado hasta las 3.188 licencias actuales viene de las 172 nuevas habilitadas en la capital cordobesa.

Esto se debe a que en muchos pueblos y municipios, lo que se habilitan son Viviendas Turísticas de Alojamiento Rural (VTAR), que es una fórmula similar a los pisos turísticos, y que se diferencian de las casas rurales en que no ofrecen servicios hosteleros (se limitan al alojamiento).

A nivel provincial, hay 584 viviendas turísticas rurales, de las que la mayoría, un total de 80, están en el término municipal de Córdoba.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!