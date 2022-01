El comité de empresa de Aucorsa valora el seguimiento al 100% de los paros durante tres días

Tras la finalización de los tres días de paros parciales en Aucorsa, el Comité de Empresa ha agradecido y valorado a toda la plantilla por la unidad de acción mostrada, ya que el seguimiento de la huelga ha sido del 100% todos los días.

Así lo exponen en un comunicado en el que piden "disculpas por el malestar que se haya podido causar a los/as usuarios/as de este transporte público". "Queremos expresar que no ha sido del agrado del comité haber tenido que llegar a estos extremos, por lo que pedimos comprensión, pero por desgracia para todos/as no nos ha quedado otra alternativa, tras más de dos años de negociación sin acuerdos por la falta de voluntad política manifiesta".

Exponen que "el desprecio a nuestras reivindicaciones de acercamiento a la igualdad laboral con el resto de empresas municipales ha sido total, a la vista ha estado que en los tres días que ha durado la huelga no hemos recibido ni una sola llamada, ni un mensaje, ni una conversación, lo único que sabemos ha sido a través de las contradictorias publicaciones en prensa, en las cuales el señor Torrico (presidente de la empresa) alardeaba de que está negociando hasta la “extenuación”. Aún a sabiendas que el trastorno que se le iba a ocasionar a la ciudadanía, sobre todo hoy día de la Cabalgata de Reyes iba a ser importante, no han hecho el más mínimo atisbo de querer tener un acercamiento".

Asmismo, señalan a la gerente, Ana Tamayo, así como al propio Torrico y al equipo de gobierno del Ayuntamiento, de quienes dicen que "poco les importa sus conciudadanos/as. Es más, pensando con maldad es a la gerente a quien le ha venido fabuloso esta situación, porque de esta forma podrá presentar las cuentas de la empresa con un ahorro en su gestión, ahorro proveniente de las nóminas de enero de sus trabajadores/as y del combustible no gastado".

No obstante, señalan que la negociación continúa y que "las dos partes estamos condenados a entendernos, quieran o no, porque de lo contrario las movilizaciones continuarán, no cesaremos. Que ellos valoren la situación, porque está claro que la plantilla de Aucorsa no se va a resignar a que no le devuelvan como mínimo el cómputo de horas anuales que el PP le arrebató en 2011 y que a todos/as los/as trabajadores/as de las empresas municipales y empleados públicos de este ayuntamiento de Córdoba se les restituyó en 2018; además de reducir la jornada laboral diaria del colectivo de conductores/as, la cual puede llegar hasta las 8h y 45´ de trabajo sin un mínimo de descanso garantizado", concluyen.