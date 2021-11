Los cementerios recuperan la conmemoración de Todos los Santos sin las restricciones de la pandemia

Los cementerios de Córdoba recuperan este año la conmemoración de Todos los Santos sin las restricciones de la pandemia de la Covid19. Los camposantos de la capital prevén recibir alrededor de este 1 de noviembre la asistencia de los cordobeses que acudan a recordar a sus seres queridos, este año, ya sin necesidad de pedir cita previa ni con aforos limitados como ocurrió en 2020, aunque como en cualquier ámbito, se mantiene el uso de las mascarilla y la recomendación de evitar aglomeraciones.

Por ello, la empresa municipal de cementerios, Cecosam, ha previsto el servicio de guardias de seguridad y el vuelo de drones para vigilar desde el aire el uso de mascarillas y evitar esas aglomeraciones, aunque la aparición de la lluvia puede disuadir a muchas personas de acudir a los cementerios.

Así, las nuevas tecnologías se incorporan a la celebración del día de Todos los Santos en los cementerios de Córdoba este año y, como ya ocurriera en la Fiesta de los Patios y en la reciente celebración de la parada y desfile de la Guardia Civil en Córdoba, se prevé que el uso de drones en los camposantos de La Fuensanta y de San Rafael sirva para vigilar desde el aire el uso de la mascarilla entre los visitantes a los camposantos, así como evitar aglomeraciones de personas.

Bajo el lema, ‘Responsabilidad de Todos’, Cecosam ha puesto en marcha una campaña para enviar un mensaje a toda la ciudadanía que en estos días visitará los cementerios, para que cumplan las normas de uso de mascarilla, gel hidroalcohólico y eviten las aglomeraciones. "Este año, los cementerios podrán visitarse con mayor normalidad que en 2020, sin necesidad de cita previa, pero intentaremos que se haga de manera escalonada y con mucha responsabilidad, por la seguridad de todos", dijo el presidente de la empresa municipal, Antonio Álvarez, al presentar la campaña, incidiendo en "la responsabilidad de todos".

Se vigilará especialmente que se guarde la distancia entre personas y no haya aglomeraciones de grupos, algo que controlarán los drones en los camposantos de mayor afluencia, así como el servicio de seguridad.

Asimismo, quienes visiten los cementerios en estos días contarán con nuevas escaleras ligeras y con plataforma, para la limpieza y adorno de las lápidas, además de las fuentes abiertas este año para ello.

El coste de la campaña y las medidas especiales por el Día de Todos los Santos por parte de Cecosam ha ascensido a unos 20.000 euros, un presupuesto cuatro veces menor que lo gastado el año pasado, cuando las restricciones por la pandemia de la Covid19 obligaron a mayores medidas en los cementerios.

Junto a ello, los kioskos de flores se establecerán a las puertas del cementerio de San Rafael, hasta un total de seis, mientras que ha quedado desierta la oferta para instalar puestos en el cementerio de La Salud.

