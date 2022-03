Una caravana de autoescuelas para denunciar un bloqueo: "Hay 3.900 alumnos pendientes de examen"

Cerca de 200 coches de autoescuela, autobuses y camiones, han marchado en caravana bajo la lluvia por la ciudad de Córdoba este viernes para solicitar un cambio en la Jefatura Provincial de Tráfico que consiga desatascar el proceso de exámenes del carnet de conducir. En estos momentos, según el presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas, Rafael Cruz, hay 3.900 alumnos pendientes de examen en la provincia.

Eso es lo que ha hecho que a la caravana de este viernes acudan centenares de coches de todo el territorio de Córdoba. Según Cruz, el problema está en que Tráfico tiene a examinadores haciendo otro tipo de trabajos administrativos, lo que está demorando los plazos para que los alumnos se puedan presentar a la prueba práctica. Siempre según el presidente de esta asociación, en estos momentos la demora para hacer el examen de conducir está entre mes y medio (para el carnet B, de coche) y hasta tres meses (si lo que se solicita es un examen de moto de gran cilindrada o de camión).

Estos plazos hacen que las autoescuelas estén perdiendo clases prácticas. "Si nuestros alumnos no pueden examinarse, pues no dan clase. Si una persona suspende, antes de la pandemia, to podías examinar a la semana siguiente. Pero ahora pasa un mes y pico. La gente va peor preparada", explica Cruz, que indica que este problema se da en la provincia desde que, después de la pandemia, se cambió al jefe provincial, cuyo sistema de gestión del personal, denuncia, "ha sido un fracaso".

Según los números de la Asociación Provincial de Autoescuelas, "como mínimo se están perdiendo unas 500 pruebas mensuales". "En verano nos estuvimos quejando, se dio un voto de confianza, pero no ha dado resultados, los exámenes siguen atascados", se lamenta.

La caravana ha salido poco después de las 18:00 de la Calle Ingeniero Juan de la Cierva, en el Polígono Industrial Amargacena de la capital cordobesa, para recorrer la ciudad pasando por la avenida de Cádiz, la Plaza Andalucía, el puente San Rafael, las avenidas Corregidor, Vallellano, La Victoria, Ronda de Tejares, la Plaza de Colon, las avenidas Ollerías, y Agrupación Córdoba, el Polígono Industrial Pedroche, la autovía A-4 en dirección Sevilla y, para finalizar, concluirá en el punto de partida.

Las protestas no terminarán este viernes. Según han indicado, habrá otra concentración dentro de dos semanas, y si no se da respuesta, las movilizaciones serán semanales después de Semana Santa. Las autoescuelas ya protestaron el año pasado contra el sistema CAPA, por considerar que el mismo retrasa todavía más si cabe las fechas para que los alumnos puedan presentarse a los exámenes prácticos.