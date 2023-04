El Ayuntamiento vallará durante la Feria el acceso al río donde se produjeron las agresiones sexuales el año pasado

El Ayuntamiento de Córdoba ha adjudicado el contrato mixto de suministro y servicio de traslado, montaje y mantenimiento de los aseos portátiles, el vallado y los módulos de obra para garantizar la seguridad durante la Feria de Nuestra Señora de la Salud de 2023. Como novedad, Infraestructuras vallará la zona aledaña al margen del río Guadalquivir en la que se produjeron las agresiones sexuales del año pasado. Es decir, el carril de emergencia tras la calle Guadalquivir.

Tras las agresiones sexuales que se produjeron el año pasado, el Consistorio tomó la decisión de vallar esta zona hasta que finalizara la Feria. Para esta edición la cercará desde el inicio hasta el final de la fiesta.

Cabe recordar que tras la Feria de 2022, el alcalde de Córdoba,José María Bellido, trasladó a los medios de comunicación la intención del Ayuntamiento de estudiar el vallado de todos los accesos al río durante la Feria, no solo para prevenir las agresiones sexuales en estas zonas, sino también para evitar los macrobotellones que congregan a miles de jóvenes. La medida iba a suponer la instalación de 700 metros de vallas, pero el Ayuntamiento ha declinado finalmente vallar la zona de los macrobotellones.

El vallado de obra será metálico con pies de hormigón y se colocará, además de en este punto, en otros espacios del recinto ferial o de su entorno como siendo habitual por tratarse de zonas que pueden necesitar de protección ante situaciones vandálicas, de seguridad o de control según requiera la Delegación de Promoción de la Ciudad y la Delegación de Seguridad.

Según el pliego del contrato, se vallarán las zonas de aparcamientos para autoridades y protocolo y la zona reservada a minusválidos localizadas dentro del recinto ferial, la zona de la Plaza de Santa Teresa para delimitar el aparcamiento de los vecinos residentes de la zona, el espacio de protección del recinto donde se realiza el lanzamiento de fuegos artificiales y las zonas de trabajo para Sadeco y Emacsa en el recinto ferial.

También se vallarán la Ciudad del Feriante, para delimitar la zona de caravanas, y el Jardín del Balcón del Guadalquivir. En este último punto se pondrá atención a la seguridad en la zona de los muros de bajada hacia el embarcadero junto al río y en diversas zonas de accesos al recinto ferial en prevención a las masificaciones juveniles que se producen en dichos espacios.

Por otro lado, la Feria contará con un módulo de aseos portátiles con cuatro destinados a mujeres, dos para hombres más seis urinarios de pared y uno para personas con movilidad reducida. Estos servicios tendrán un horario de apertura y cierre. El día de la inauguración de la Feria será de 21:00 a 6:000. Los domingos, lunes, martes y miércoles, de 12:00 a 4:00. Los jueves, viernes y sábados, de 12:00 a 6:00.

La empresa adjudicataria será la responsable de la higiene y limpieza de estos aseos al igual que deberá asegurarse que dispongan que de papel higiénico y jabón líquido. Además, deberán contar con climatización.

