El Ayuntamiento saca a concurso las obras para construir el nuevo puente de Alcolea

Casi ocho meses después de que el Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo aprobara el proyecto de obra, el Ayuntamiento de Córdoba ha sacado a concurso la contratación de la construcción del nuevo puente de Alcolea que servirá para mejorar el acceso a dos de sus urbanizaciones más habitadas: El Sol y Encinares.

La obra, muy demanda, jubilará el actual Puente Romano de esta barriada periférica cordobesa. Los vecinos de las urbanizaciones de El Sol y Encinares de Alcolea tienen que cruzar a diario por este histórico puente, ya protegido como Bien de Interés Cultural (BIC), que tiene un solo carril para ambos sentidos. El histórico viaducto se ha convertido en un cuello de botella para la barriada.

Según ha podido saber este periódico, el proyecto tiene un plazo de obras de siete meses desde que se adjudique. La constructora que se haga cargo de los trabajos dispondrá de un presupuesto de 1,16 millones de euros, impuestos incluidos, según consta en el pliego.

Las expropiaciones y los trámites para la construcción de este puente se han hecho de rogar. El Pleno de diciembre de 2021 las aprobó, aunque en la Gerencia Municipal de Urbanismo se señaló en 2020 que iban a ser “inminentes”. Urbanismo ejecutará finalmente el proyecto de Mateo Navajas de 2018, elaborado por la Diputación de Córdoba, y que contempla la construcción de un nuevo puente de diez metros de anchura para dos carriles. El nuevo viaducto sustituirá al actual puente de Alcolea, que está en un importante estado de deterioro. Es una infraestructura muy demandada por los vecinos de la barriada, en tanto a que la conecta con las urbanizaciones de El Sol y Encinares de Alcolea.

En el verano de 2021 se concentraron varios vecinos de Alcolea en el histórico puente para demandar su jubilación. La obra ha sido declarada de interés público.

