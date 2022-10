El Ayuntamiento publicará un listado de calles peatonales donde también “convivan” bicis y patinetes

El Ayuntamiento de Córdoba tiene previsto elaborar un listado de calles peatonales en las que sea compatible el uso de la bicicleta y el patinete, un listado que servirá de anexo a la Ordenanza de Movilidad que se prevé aprobar este último trimestre del año para su entrada en vigor a partir de 2023.

El teniente de alcalde de Seguridad y Movilidad, Miguel Ángel Torrico, ha avanzado que será el gobierno municipal el que elabore un listado de las vías peatonales en las que “pueden convivir” tanto peatones como bicicletas y patinetes, en determinadas condiciones. “Se desarrollará un anexo (a la ordenanza) con las calles específicas para no generar confusión”, ha aclarado sobre el listado que deberá aprobar la Junta de Gobierno Local, para cuando entre en vigor la nueva ordenanza.

Está previsto que el Pleno municipal de este jueves 13 de octubre apruebe inicialmente la Ordenanza de Movilidad, después de lo cual habrá un mes de exposición pública y se pretende aprobar definitivamente en diciembre, para que esté en vigor en enero de 2023.

Hasta el momento, las alegaciones presentadas por los grupos de la oposición “se incorporarán como enmiendas”, ha explicado Torrico, aludiendo a la “preferencia” de la circulación de bicis y patinetes por el carril bici en las vías en que exista este y cuando no lo haya, “deberán ir por la calzada, nunca por las aceras”. Sobre las vías peatonales, se desarrollará el citado listado para conocer en qué vías y condiciones podrán circular. Y se modulará la prohibición de aparcar fuera de los bicicleteros dado que “puede ser difícil de comprobar” que en un momeno dado no haya espacio en ellos para aparcar y cuando llegue la Policía Local si se haya quedado libre.

La nueva norma incluye la obligatoriedad de portar casco en los patinetes y de tener un seguro, obligatoriedad que tendrá seis meses de plazo para poder obtenerlo.

Torrico ha asegurado que el desarrollo de la nueva Ordenanza ha contado con “un amplio grado de consenso” y se ha elaborado tras mantener reuniones con colectivos como la Plataforma Carril Bici, el sector del taxi o los transportistas de mercancías.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!