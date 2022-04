El Ayuntamiento propone adquirir vehículos de Sadeco con el equipamiento por piezas para no perder una subvención

El Ayuntamiento de Córdoba ha propuesto adquirir vehículos para la empresa municipal de saneamiento, Sadeco, con el equipamiento por piezas para no perder una subvención de los Fondos Next Generation concedida provisionalmente. El proyecto presentado por el Consistorio pasaba por la compra de 14 vehículos, dos baldeadoras eléctricas y doce camiones con tecnología de hidrógeno para la recogida de residuos sólidos urbanos. Las bases de la convocatoria señalan que la subvención por vehículo sería de 90.000 euros de un total de 1.083.000 euros. A la vez, la subvención concedida inicialmente asciende a 7,9 millones, por lo que de seguir adelante, Sadeco debería justificar esa subvención con la compra de “unos 87 camiones y la ejecución de 60 millones de euros” para que la cuantía subvencionada correspondiera al porcentaje establecido por unidad, según cifras aportadas por el grupo del PSOE.

Así las cosas, fuentes municipales han confirmado que el Ayuntamiento -con el propio alcalde, José María Bellido, a la cabeza, ha mantenido una reunión hace tres semanas con el Ministerio de Transporte para “buscar una propuesta alternativa que está aún en borrador”. Sin respuesta aún a esa propuesta por parte del Ministerio, el gobierno municipal lleva al consejo de administración de Sadeco este miércoles una propuesta para adquirir los vehículos por un lado y, por otro, el equipamiento de tecnología de hidrógeno, por partes, estas sí subvebncionables hasta el 90%, según las fuentes.

Según la propuesta de actuación de Sadeco, cada vehículo costaría 350.000 euros, a lo que se sumaría por partes la compra de “depósitos de hidrógeno, pila de combustible, baterías, caja recolectora lavacontenedores y electrónica control y de geoposicionamiento”. Con ello, cada vehículo alcanzaría el valor final de 1.083.000 euros, pero se intentaría contar con la máxima subvención en las partes del equipamiento. Así, el presupuesto de los 12 vehículos y su equipamiento asciende a 12,9 millones de euros, con lo que la subvención 'lograda' de esta manera sería del 60%, según las cuentas que maneja Sadeco.

El gobierno municipal explica que detectó “un problema” con la orden del proyecto subvencionado y que está a la espera de respuesta del Ministerio de Transporte a su propuesta para no perder la subvención. Argumentan que si el tope de la subvención para un vehículo de unos 800.000 euros es de 90.000 euros, “ningún ayuntamiento le ve a eso rentabilidad. Hay más ayuntamientos afectados”, dicen, por esta convocatoria. La resolución definitiva de la concesión de subvenciones del Ministerio de Transportes debería haber salido el 30 de marzo, pero se encuentra a la espera de resolver los problemas como el que afecta al Ayuntamiento de Córdoba.

Denuncia del PSOE

El grupo del PSOE del Ayuntamiento ha denunciado públicamente este martes la propuesta de adquisición de los vehículos y su equipamiento aparte. “Han decidido fraccionar la adjudicación de los camiones”, ha dicho el concejal socialista José Antonio Romero, para explicar que la propuesta que se lleva al consejo de administración de Sadeco trata de adquirir por partes el equipamiento para que los camiones tengan la tecnología de hidrógeno anunciada por el gobierno municipal. El PSOE sostiene que en las bases de la convocatoria no se da la opción de adquirir “por piezas” los vehículos y que la propuesta se lleva al consejo de administración de Sadeco “sin informe económico”.

“Lo que pretenden hacer para engañar al Ministerio. O si no le engañan, tendrían que decir no a esta subvención porque el Ayuntamiento no tiene 60 millones de euros para comprar camiones de basura”, argumenta. “¿O el objetivo es decir que el Gobierno no le ha concedido la subvención?”, ha cuestionado sobre este asunto.

Desde el PSOE señalan que Aucorsa también tiene pendiente una subvención de la misma convocatoria parala compra de un autobús con pilas de hidrógeno por valor de 968.000 euros. “El valor máximo de la subvención era 200.000 euros. Por tanto, el resto lo tiene que poner Aucorsa. Su situación no es la mas adecuada para gastar 630.000 euros”, opina. Y añade que al consejo de administración de Aucorsa sí se remite un informe económico donde se señala que “El Ayuntamiento prevé disponer de crédito suficiente para atender las obligaciones económicas, pero no dice que haya ese dinero”.