El Ayuntamiento encarga la terminación del Centro de Emergencia Habitacional

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba encargó este martes la terminación de las obras del Centro de Emergencia Habitacional, un proyecto que lleva varios años parado y que comenzó a construirse en el mandato anterior. El servicio está destinado a personas que durante momentos puntuales se hayan quedado sin vivienda. Incluso, para acoger a personas refugiadas.

El Centro de Emergencia Habitacional contará con 15 unidades habitacionales, que podrán acoger a una, dos o hasta cuatro personas, sumando una capacidad total de unas 35 personas en este espacio.

Las obras de rehabilitación del pabellón milita comenzaron en mayo del 2018 y tenían un plazo de ejecución de cinco meses. Pero finalmente los trabajos se suspendieron y hubo que volver a contratarlos.

Este edificio está siendo rehabilitado gracias al programa Edusi de fondos europeos. En caso de que finalmente no se concluyan los trabajos, el Ayuntamiento tendría que devolver a Europa unos 855.000 euros, aproximadamente.

Ahora, se han adjudicado los trabajos a la empresa Avanza Solutions & Projects por un importe sin impuestos de 444.885 euros. La compañía, además, ha elevado a 36 meses el periodo de garantía.

