El Ayuntamiento devuelve la tasa cobrada por la grúa al retirar indebidamente un vehículo

El Ayuntamiento de Córdoba ha devuelto a una conductora el importe que le cobró por la tasa de la grúa municipal al retirar indebidamente su vehículo estacionado en una calle de la ciudad.

La mujer presentó un recurso ante el Consistorio y también acudió al Defensor del Pueblo Andaluz interesándose por si había posibilidad de reclamar el dinero abonado, al considerar que no se daban las circunstancias para que se le hubiera retirado el vehículo y cobrado la tasa, de 169, 80 euros.

La conductora explicaba al Defensor que había aparcado en una vía donde, en el sentido contrario, había una señal de 'Prohibido aparcar'. “Desde donde yo aparqué, podía verse el dorso de la señal” , indicaba con fotos adjuntas a su queja al Defensor. La grúa retiró su coche y, al ir a recogerlo al depósito, tuvo que abonar la tasa por el servicio de la grúa, si bien la Policía Local no había impuesto multa por el estacionamiento del vehículo en la calle.

La mujer expuso que, según la normativa sobre retirada de vehículos por la grúa, “no hay motivo aparente para que la grúa se llevara mi coche, dado que no obstaculizaba el tráfico, ni la situación cumplía con ninguno de los supuestos por los que la grúa puede llevarse un vehículo”. En su queja al Defensor, expuso que “según me dijeron los vecinos de la zona, estas retiradas de vehículos parecen ser una práctica habitual en esa avenida. No tienen razón de ser, a no ser que la finalidad sea cobrar una suma de dinero fácilmente”, argumenta.

Por ello, se dirigió al Defensor para conocer si podía reclamar el importe abonado a la grúa y “si se pueden denunciar esas 'prácticas habituales' del Ayuntamiento de la ciudad.” Y, además, presentó recurso de reposición ante el Ayuntamiento por estar disconforme con la respuesta de la entidad municipal considerándola no ajustada a derecho.

Admitida la queja por el Defensor del Pueblo y solicitado por este un informe al Ayuntamiento de Córdoba, “tras varias reiteraciones de nuestra petición por su falta de respuesta”, el Consistorio comunicó que, efectivamente, agentes de la Policñia Local habían formulado denuncia “por infracción consistente en estacionar en parada prohibida” y que se había notificado la denuncia “con un importe de cero euros”.

Igualmente, se constata que el agente denunciante consignó la casilla de 'Retirada', “iendo retirado el vehículo y llevado al depósito municipal , exigiéndose para la devolución del vehículo a la interesada el abono de la cantidad de 169´80 euros en concepto de prestación patrimonial de carácter público no tributario”.

Tras el recurso de reposición interpuesto por la conductora afectada por considerar que no se dan los supuestos legales para la retirada del vehículo de la vía, se estimó este recurso “declarando no ajustada a derecho la retirada del vehículo de la vía y su depósito en instalaciones municipales y ordenando la devolución de la cantidad abonada por la interesada en concepto de prestación patrimonial satisfecha”. Así, finalmente se le notificó esta decisión a la interesada, se le requirió un número de cuenta bancaria y se procedió a la devolución de la cantidad abonada por la retirada indebida de su vehículo.

Junto a ello, “en aras de evitar otra retirada del vehículo en la misma vía, el Jefe del Departamento de Movilidad del Ayuntamiento ha señalizado correctamente la vía, de forma que en el lugar en el que estacionó la interesada queda prohibido el estacionamiento de forma clara mediante una señal vertical R-307 (parada y estacionamiento prohibido)”.