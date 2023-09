El Ayuntamiento concede una prórroga a la empresa que ejecuta la reforma del Mercado del Alcázar

El Ayuntamiento de Córdoba, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, acaba de otorgar una prórroga a la constructora Serrot una prórroga para concluir la reforma del Mercado del Alcázar el próximo 27 de diciembre. Las obras acumulan un importante retraso en su ejecución por la crisis de precio de los materiales. Tanto que además de la prórroga, Urbanismo ha aprobado un modificado del contrato de más de 200.000 euros, con los que se financiará el importe de los materiales que se han encarecido.

Las obras deberían haber estado acabadas en el mes de abril. Arrancaron a finales del año pasado, con un presupuesto de 580.000 euros. El objetivo de los trabajos es el de recuperar la imagen del edificio original de 1951 y a convertirlo en un espacio para el uso de los vecinos.

Así, contará con un salón de usos múltiples de 100 metros cuadrados, divisible en dos salas; también tendrá una sala para actividades de personas mayores y otra sala audiovisual, además de aseos y zonas comunes. Junto a ello, se recuperará el espacio exterior de alrededor, además de la parte superior de la muralla que colinda con este edificio.

Las catas previas realizadas por los expertos de la empresa adjudicataria de la obra - Construcciones Serrot-, han confirmado que el edificio original está dentro del revestimiento exterior que se hizo en una remodelación en 1991. Ahora, se eliminará ese revestimiento para recuperar la imagen original del edificio, según ha explicado el arquitecto responsable, Javier Valverde. Además, se instalará una marquesina que proteja todo el exterior del edificio.

El mercado cerró a principios de siglo. El Ayuntamiento optó por cedérselo al IESA, que tiene su sede en las inmediaciones, para una ampliación de sus dependencias. Pero el estallido de la crisis económica hizo replantear la propuesta y finalmente el antiguo mercado se convertirá en un espacio vecinal.

