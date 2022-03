El Ayuntamiento adjudica el proyecto para acabar con los problemas en el centro cívico de El Higuerón

La Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba ha adjudicado el proyecto para la redacción de las obras que tienen que poner fin a los problemas de cimentación y estructura en el centro cívico de El Higuerón, que lleva cerrado desde hace dos años y medio. El edificio se cerró en noviembre de 2019 ante “los problemas en la estructura y la naturaleza arcillosa del suelo, que generó grietas alarmantes”.

Los trabajos han sido adjudicados al arquitecto Francisco Javier Vázquez Teja, por un importe de 13.000 euros sin impuestos, y un segundo lote al estudio García de Viguerra, por algo más de 9.000 euros. El objetivo ahora es el diseño de un proyecto que permita acabar con los problemas estructurales de este edificio.

Los informes técnicos elaborados por los técnicos de la GMU obligaron al cierre de este centro cívico por seguridad, después de detectar movimientos estructurales entre la zona donde se ubica el salón de actos y la que albergaba las dependencias administrativas y talleres ubicados en este inmueble que presentaban importantes grietas y filtraciones en períodos de lluvia.

Además, paralelamente se arrastraba un contencioso administrativo sobre un recurso que interpuso el Ayuntamiento a la empresa constructora y la sentencia fue favorable al Consistorio por una cuantía de 1,48 millones de euros, que fueron depositados en la hacienda municipal y posibilita que ahora se hable de los trabajos de refuerzo de cimentación y reparación de daños del edificio.

