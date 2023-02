Aucorsa encarga a Iveco otros cinco autobuses híbridos de gas natural

La empresa municipal de autobuses de Córdoba, Aucorsa, le acaba de encargar a la compañía Iveco la entrega de cinco autobuses híbridos de gas natural, según consta en la resolución de la última mesa de contratación de la empresa. De esta manera, Aucorsa continúa con la renovación de su flota y con el paso, poco a poco, del combustible fósil que los propulsa a otro de gas natural.

De esta manera, Aucorsa ha librado una partida de dos millones de euros para la compra de los cinco autobuses, que tendrán un precio unitario de 340.000 euros sin impuestos incluidos, según consta. Los nuevos vehículos tendrán que ser entregados en un plazo máximo de diez meses, según consta en el pliego de condiciones.

Aucorsa cuenta en estos momentos con 43 vehículos propulsados por gas natural, 19 de ellos híbridos. A partir de ahora serán 48, casi medio centenar, lo que contribuirá a jubilar los autobuses más antiguos y más contaminantes, que aún son impulsados por combustible diésel.

Para la alimentación de los autobuses Aucorsa construyó en sus cocheras una gasinera donde repostan sus vehículos. El precio elevado del gas tras la guerra de Ucrania ha provocado un incremento en la factura que paga la compañía por este tipo de combustible que emite menos contaminantes a la atmósfera.

