Aucorsa convoca la bolsa de trabajo para cubrir vacantes de mecánico

El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado este martes las bases de la convocatoria para constituir la bolsa de empleo que cubra las vacantes que se produzca en la empresa municipal de autobuses Aucorsa en la categoría de oficial de 2ª mecánicos. La función de estos trabajadores será la de prevenir, diagnosticar y reparar los fallos en la flota de vehículos de la empresa, ya sean fallos mecánicos, eléctricos, o de cualquier otra índole o especialidad para que el vehículo funcione de manera eficiente y segura. La bolsa tendrá ocho plazas: siete para grupo general y una para personas con discapacidad.

Los aspirantes deberán ser españoles, ciudadanos de alguno de los Estados Miembros de la Unión Europea o extranjeros en situación de legalidad España y con dominio del español; tener el permiso de conducción de la clase D o el justificante de haberlo aprobado, poseer como mínimo la titulación de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles o sus equivalentes, o tener experiencia profesional acreditada mínima de dos años, dentro de los últimos diez años a la fecha de presentación de la solicitud de inscripción; experiencia de al menos un año en puestos similares en la última década; abonar las tasas de examen, presentar el certificado de discapacidad en el caso necesario así como una declaración jurada de de no presentar ninguna de las deficiencias o patologías del cuadro de exclusiones previstas.

El plazo para entregar la solicitud de admisión y la documentación será de diez días hábiles a partir de este miércoles. Los aspirantes deberán presentar su solicitud en el Área de Recursos Humanos de la Empresa (calle Los Artesanos, s/n) o por correo certificado, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes. La presentación de solicitudes por correo certificado deberá de comunicarse a través de correo electrónico a la siguiente dirección: aucorsa@aucorsa.es. Deberán, además, adjuntar el justificante de haber realizado el abono de los derechos económicos por valor de 25 euros. Dicho abono se realizará mediante ingreso o transferencia bancaria en la cuenta de Autobuses de Córdoba SA, en la entidad CAJASUR: ES50 0237 0210 3091 5108 7578 indicando en concepto Derechos de Examen Aucorsa, Nombre, Apellidos y número de DNI.

La convocatoria constará de un examen teórico con 45 preguntas, una prueba de adecuación al perfil profesional del puesto y un test práctico una prueba práctica. Se proporcionará el temario a cada aspirante en el momento de la formalización de la inscripción.

Aucorsa ha previsto una serie de exclusiones médicas que hacen incompatible participar en esta convocatoria. Estas son visión monocular o binocular, reducción del campo visual superior al 10%, motibilidad palpebral u ocular, enfermedades oculares, agudeza auditiva, sordo-mudez, vértigos, enfermedades auditivas, mutilidad o alteraciones de piernas y brazos, anquilosis articular, alteraciones en la columna vertebral o en el sistema músculo-esquelético.

En el apartado cardiocirculatorio están excluidos los aspirantes que tengan hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, trastornos del ritmo cardíaco, coronariopatías y enfermedades venosas o cardiovasculares.

Las exclusiones también afectan a las enfermedades renales crónicas, los trastornos de la micción, alteraciones analíticas, disneas, enfermedades respiratorias, gastrointestinales o endocrino-metabólicas, diabetes mellitus, un índice de masa corporal igual o superior a 35, trastornos hematológicos, enfermedades encefálicas medulares, neuromusculares y mentales, trastornos del lenguaje, y alcoholismo y toxicomanías.

Entre las actividades genéricas del puesto se encuentran las siguientes: realizar el mantenimiento preventivo de la flota de la empresa conforme a las instrucciones de mantenimiento de cada vehículo y los listados de chequeo prescritos; realizar el mantenimiento correctivo de los vehículos afrontando la reparación de cualesquiera componentes ya sean estos mecánicos (motores, cajas de cambio), eléctricos o electrónicos, neumáticos, del circuito de frenos, de aire acondicionado, hidráulicos, de gas comprimido, etc; consultar (y por tanto conocer) el ordenador y sistema que alberga los procedimientos de las operaciones de mantenimiento de las marcas; comunicar y dejar constancia por escrito de cualquier incidencia o duda técnica al Jefe Técnico de Taller o a los Contramaestres; completar los documentos de las órdenes de trabajo según los procedimientos establecidos, indicando las operaciones realizadas, las anomalías detectadas y los tiempos de inicio y fin; solicitar al almacén el suministro de los materiales o piezas de repuesto que sean precisas para realizar las operaciones de mantenimiento preventivo o correctivo. En caso de que el almacén no disponga de los materiales requeridos, tramitar el pedido a través de los Contramaestres o el Jefe Técnico.

Además, los mecánicos deberán asistir en ruta a los vehículos en prestación de servicio, incorporarlos o traerlos de vuelta al taller en su caso; y utilizar las herramientas y equipos de seguridad necesario para realizar los trabajos en condiciones seguras.

La bolsa de empleo tendrá un vigencia de cuatro años desde su constitución, susceptible de una prórroga adicional de un año si antes de dicha fecha no se encuentra convocado proceso para la cobertura de vacantes en la categoría de Oficial de 2ª Mecánicos/as, hasta la constitución de una nueva bolsa de empleo temporal resultante de una convocatoria de vacantes en dicha categoría, o hasta que se agoten a efectos de llamamiento las personas que la conforman, lo que antes suceda.

