Arde un contenedor en una calle de El Brillante

Miembros del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Córdoba han tenido que actuar este lunes en la extinción del incendio de un contenedor en una calle de El Brillante.

El fuego se ha producido sobre las 18:45, según han informado a este medio fuentes del Servicio de Emergencias, 112. Concretamente, el incendio ha tenido lugar en la calle Londres, en un grupo de contenedores, donde también han acudido agentes de la Policía Local.

Según han declarado los bomberos, no se ha producido ningún daño más en el mobiliario urbano salvo el del contenedor dañado. Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una dotación de bomberos desde el parque central que ha podido sofocar el incendio sin mayores complicaciones.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!