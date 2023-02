La aprobación de la norma para instalar placas solares en el Casco Histórico se retrasa

La modificación del Plan de Especial Protección del Casco Histórico (PEPCH) de Córdoba para instalar placas y captadores fotovoltaicos se retrasará hasta el próximo consejo rector de la Gerencia de Urbanismo. Ha sido la oposición la que ha pedido tiempo para estudiar la documentación, según informan fuentes municipales.

La propuesta de Urbanismo se ha llevado por urgencia al consejo rector de este miércoles, si bien se ha decidido posponer la votación hasta dentro de dos semanas, después de que así lo solicitara la oposición.

El objetivo del Gobierno Municipal era aprobar este mismo miércoles los trámites para iniciar la modificación del Plan de Especial Protección del Casco Histórico (PEPCH) para que se puedan instalar placas u otro tipo de soluciones fotovoltaicas en el Casco Histórico, estableciendo tres zonas distintas.

Según adelantó el martes 7 de febrero el presidente de Urbanismo, Salvador Fuentes, la mera aprobación del trámite ya permitiría que los vecinos de buena parte del Casco Histórico de Córdoba puedan instalar placas solares con declaración responsable y un proyecto que, evidentemente, requerirá la aprobación de urbanismo.

Antes del consejo, la confluencia de izquierdas Hacemos Córdoba, de la que forman parte IU, Podemos, Verdes Equo, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz, criticaba que el tema no se había incluido en el orden del día de hoy, si bien finalmente ha entrado por trámite de urgencia.

En este sentido y a través de una nota, la confluencia manifestaba su sospecha de que Fuentes iba a presentar por vía de urgencia su propuesta al consejo rector de hoy y entienden que se trata de “una nueva ofensa y desprecio del equipo de gobierno municipal a los vecinos del casco histórico y al resto de grupos municipales, ahora en algo tan importante como la posibilidad de poner placas solares”.

Desde la coalición han recordado que las asociaciones vecinales del casco histórico y el Consejo de Distrito Centro “llevan mucho tiempo solicitando al gobierno municipal de PP y CS la autorización de las placas solares en esa zona como medida de sostenibilidad ambiental y de ahorro económico”. Sin embargo, “ni el alcalde, ni el concejal de Urbanismo, Salvador Fuentes, les han concedido reunión para escucharlos”, sostienen.

