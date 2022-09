El alcalde prevé realizar un balance de gestión en el próximo Pleno

El delegado de Presidencia y Seguridad del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico (PP), ha informado este lunes de que en la Junta de Portavoces se ha acordado incluir en el Pleno del jueves una propuesta de debate del alcalde, José María Bellido (PP), con un análisis global sobre la gestión de la Junta de Gobierno Local.

Este balance de gestión ha sido solicitado por el propio gobierno local, después de que desde la oposición el PSOE haya pedido la comparecencia del alcalde para explicar lo ocurrido con el concejal David Dorado y su salida de Ciudadanos y del gobierno municipal, a cuenta del denominado 'caso Infraestructuras' en el que dos juzgados investigan presuntos delitos en contratos de ese área en mandatos anteriores y en el actual.

En una rueda de prensa este lunes, Torrico ha informado de que la comparecencia ahora pedida por el alcalde para hacer balance de su gestión irá antes de la solicitada por el PSOE “con determinadas cuestiones”, porque, según ha expuesto, “entendemos que es necesario que se ponga en valor y que se sepa el trabajo que se hace de todas las delegaciones que componen este gobierno municipal y que no ha parado”.

Además, “se ha tratado su participación en los plenos y está ya previsto en el Reglamento Orgánico Municipal que se reducirá a un tercio del tiempo al que tienen derecho los grupos políticos”, a la vez que “se ha tratado la posibilidad que tiene de presentar iniciativas, que la tiene y es su derecho, con ruegos, preguntas y mociones, siempre y cuando se cumpla el reglamento municipal, que establece un límite de ocho mociones en cada Pleno y se reparten de forma proporcional a la composición de los distintos grupos políticos”.

Por tanto, “si algún grupo político no presentara mociones en el cupo que le correspondería”, ha dicho que “tendría derecho el concejal no adscrito a presentar”, pero “si no se da esa circunstancia, no podrá presentar mociones, puesto que se excedería el número de ocho mociones máximas que establece el reglamento”.

También, “se ha fijado su colocación en el salón de Plenos”, de manera que, “según mira el alcalde al público, irá en el extremo de la fila segunda de la bancada izquierda”, entre otras cuestiones citadas por el edil.