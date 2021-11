El alcalde no comparece en la comisión de investigación del Imdeco y la oposición en bloque lo reprueba

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, no ha comparecido este martes ante la comisión de investigación del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco), tal y como habían pedido los grupos de la oposición y por lo que había sido citado. Tras no comparecer, Bellido ha sido reprobado en bloque por los representantes de la oposición en la comisión, según han informado diversas fuentes.

El regidor estaba llamado a declarar a partir de las 11:00 de este martes 2 de noviembre, según el orden del día dictado por el presidente de la comisión de investigación, en la que los grupos de la oposición municipal tratan de saber qué ocurrió en el seno del Imdeco entre su presidente, Manuel Torrejimeno, y la entonces gerente y hoy concejala de Casco Histórico, María Luisa Gómez Calero, que mantuvieron un fuerte enfrentamiento por la gestión de este organismo municipal y que acabó con la dimisión de ella.

Sobre los motivos por los que el alcalde no ha comparecido ante la comisión de investigación del Imdeco, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Miguel Ángel Torrico, ha argumentado dos motivos: de un lado, ha señalado que el secretario general del Ayuntamiento emitió un informe señalando la "no obligación legal de asistir" de Bellido. "El alcalde no ha asistido por no contribuir a prestarse a esa maniobra torticera y política, electoralista, de muy corto recorrido, que están intentando los grupos de la oposición" en dicha comisión, a juicio del PP.

En segundo lugar, señala Torrico, en el correo electrónico que es objeto de la comisión de investigación, que recoge las presuntas irregularidades denunciadas por la exgerente como motivo para su dimisión, "no se menciona ni directa ni indirectamente al alcalde", ha dicho Torrico. "Y por esos dos motivos el alcalde no ha comparecido", ha reiterado.

A juicio del gobierno local, "sesión a sesión, la comisión de investigación viene demostrándose que se ha quedado en nada. No había nada de índole irregular, sino que se enmarcaba dentro de la relación normal entre presidente y gerente del Imdeco, a través del correo electrónico. Pero para la oposición, se ve que su objetivo es hacer todo el ruido político e intenta alargar este asunto"..

Tras no presentarse ante la comisión de investigación que lo había citado, el alcalde de Córdoba ha sidio reprobado por la oposición.