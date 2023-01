El alcalde anuncia “un cambio de modelo” en la Cabalgata para encargar su organización a una empresa

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha anunciado que el Ayuntamiento cambiará el modelo de organización de la Cabalgata de Reyes que hasta ahora organizaba el Consistorio con la colaboración de la Federación de Peñas y encargará a una empresa externa la organización del desfile que se realiza cada 5 de enero.

Bellido ha reaccionado así ante la petición de la Federación de Peñas que, ante las críticas recibidas, ha solicitado en un comunicado público una mejora integral de la Cabalgata de Reyes, tal y como avanzó este martes Cordópolis. Tras ello, el alcalde ha dicho que “es posible que haya llegado el momento de cambiar ese modelo” de Cabalgata que históricamente se ha hecho entre el Ayuntamiento y las Peñas.

“Nosotros vamos a ir a un modelo como el de Málaga. Vamos a sacar un pliego de contratación por el total de la Cabalgata”, ha anunciado Bellido para desgranar que eso supondría que “una empresa se haga cargo del diseño de las carrozas y no solo del diseño sino del montaje de las carrozas” -para no usar las municipales- “Esa empresa será la encargada de diseñar los pasacalles, poner la seguridad, las vallas...todo, absolutamente todo”.

“Es el modelo de Málaga el que nos sirve de ejemplo” ha dicho y ha avanzado que el pliego de licitación de la Cabalgata “lo prepararemos ya para el año que viene”, si bien ha puntualizado que el pliego se publicará “en los próximos meses (...) Esperemos que lleguemos para el año que viene, si no, sería para el siguiente”.

Bellido ha advertido que optar por que sea una empresa externa la que organice la Cabalgata de Reyes supondrá que “el coste va a aumentar y mucho. Porque es cierto, y hay que agradecer y reconocerle a la Federación de Peás que lleva toda la vida colaborando en la organización de ese cortejo y eso a todos los cordobeses nos ha ahorrado mucho dinero, porque comporta coches, aporta voluntarios y toda la organización. Eso ha servido para que todos estos años la ciudad tuviera un cortejo en el que no hubiera que invertir tanto”.

Con el cambio de modelo -“vista la demanda ciudadana, vista la sensibilidad que hay y visto que las propias Peñas hacen esa reflexión, pues yo creo que ha llegado el momento”, ha destacado Bellido para apuntar que “eso implicará un aumento muy importante del presupuesto, que habrá que doblarlo. Y estará el nivel de presupuesto como en otras ciudades de nuestro entorno como Málaga”.

Sobre la participación de la Federación de Peñas en este nuevo modelo de organización de la Cabalgata, Bellido ha señalado que se hablará con la entidad y “podrán seguir colaborando como voluntarios, pero no serán los responsables del cortejo”.

El alcalde ha compartido la “reflexión” de la Federación de Peñas sobre que “hay que mejorar” el desfile de los Reyes Magos y ha avanzado que desde el Ayuntamiento “ya estamos en ello”, al celebrarse este mismo martes la primera reunión que pondrá las bases para el desfile del año próximo.

