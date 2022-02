Un total de 16.000 personas han participado en los 91 eventos del Palacio de Congresos el pasado año

16.000 personas han pasado por el Palacio de Congresos de Córdoba el pasado año. Así lo ha señalado el CEO de este, Juan Salado. En 2021, según ha indicado, se llevaron a cabo un total de 90 eventos en sus instalaciones. Una cifra que ha disminuido desde el 2019, año en el que se realizaron 103, "sin tener la estructura comercial totalmente consolidada".

Durante el pasado año pasaron por el Palacio un total de 65.000 personas, según ha indicado Salado. Y una plantilla fija de diez ha sido la que se ha encargado de la realización de estos junto con un empleo directo generado que ascendía a 1.000 personas. Para finales de noviembre de este año, desde el Palacio de Congresos estiman que se creará una plantilla fija de 25 personas y que el empleo directo ascenderá a 2.500. Aunque la plantilla fija de 25 personas que se prevé este año podría haber sido, según ha indicado de 32 si se hubiesen recibido las obras el 23 de enero "como estaba previsto". En cuanto al impacto económico, en 2021 fue de 4.201.820 euros mientras que para 2022 se prevé que sea de 5.184.900 euros.

El retraso en la entrega de las obras que estaba previsto para el 23 de enero de este año, ha provocado que estimen una realización de menos eventos que si se pudiese disfrutar del espacio en su totalidad. Solo en lo que va de año, se han organizado 64 eventos. "Normalmente multiplicamos por tres, podríamos haber llegado a 180, pero hemos sido prudentemente y hemos puesto 150 porque al no estar el espacio completo, perdemos oportunidades". Por otro lado, la duración media en días ha sido de 1,59, sin participar en esta una exposición de Harry Potter que se realizó durante 37 días, algo que es inusual.

Por su parte, el delegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Córdoba, Ángel Herrador, ha destacado la ubicación del Palacio de Congresos en la ciudad "que ningún Palacio del mundo tiene", ya que se encuentra frente "a uno de los monumentos más relevantes a nivel mundial", la Mezquita-Catedral. Herrador ha añadido que "Córdoba es una ciudad con mucho potencial y mucho futuro". Por último, ha reconocido no haber cumplido el calendario previsto "por causas sobrevenidas". La finalización de las obras del Palacio están previstas para finales de este año.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!